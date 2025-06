Lena Gercke über ihre Töchter und verändertes Frauenbild

Lena Gercke (37) hat sich in einem Interview mit dem Stern offen über ihre Karriere, Familie und die Veränderungen in der Entertainment-Branche geäußert. Die zweifache Mutter berichtete, wie sich speziell die Rolle der Frauen in der Branche positiv gewandelt habe. "Frauen sind stärker geworden. Und das ist gut so!", stellte sie fest. Für die erfolgreiche Unternehmerin, die seit ihrer Teilnahme an "Germany's Next Topmodel" im Jahr 2006 im Rampenlicht steht, ist es besonders wichtig, dass veraltete Rollenbilder durchbrochen werden und junge Frauen lernen, für sich einzustehen.

Auch privat legt Lena viel Wert darauf, diese Haltung an ihre Kinder weiterzugeben. Zusammen mit ihrem Partner Dustin Schöne (39) zieht sie die vierjährige Zoe und die zweijährige Lia groß, die sie als "echte Powergirls" beschreibt. "Sie sind wild, stark und selbstbewusst", erzählt sie stolz. Lena betont, dass sie ihre Töchter ermutigt, sie selbst zu bleiben, auch wenn es Regeln gibt. Offen und ehrlich sprach die Moderatorin auch über ihre Anfänge in der Modelbranche: Echtheit sei ihr persönliches Erfolgsrezept – nicht nur im Beruf, sondern auch als Mutter.

Neben ihren familiären Verpflichtungen zeigt sich Lena auch beruflich vielseitig. Ihre Modekollektion "LeGer by Lena Gercke" genießt seit ihrer Gründung im Jahr 2019 großen Erfolg, und zusätzlich bleibt sie als Model weltweit gefragt. Unterstützung erhält sie von ihrer Familie, vor allem von den Großeltern ihrer Kinder, die im Alltag mit anpacken. In Interviews betont Lena immer wieder ihre gute Organisation und die Bedeutung von Rückhalt im Leben. Trotz ihres vollen Kalenders findet sie gelegentlich Zeit für Herzensprojekte, wie zuletzt einen Charity-Event, den sie inmitten eines Urlaubs besuchte.

Instagram / dustin_schoene Dustin Schöne und Lena Gercke mit ihren Töchtern Lia (l.) und Zoe (r.)

Getty Images Lena Gercke, Model

