So schlimm war Lena Gerckes Virusinfektion tatsächlich

Lena Gercke (37) hat eine schwere Zeit hinter sich: Das bekannte Model war Ende Februar am RS-Virus erkrankt. In ihrer Instagram-Story berichtete sie nun offen, dass die Erkrankung, die Atemwegserkrankungen auslöst, ihrem Körper stark zugesetzt habe. "Es hatte auch das Herz angegriffen", offenbarte Lena ihren Fans und berichtete, dass sie vier Wochen lang flachgelegen habe. Trotz gesundheitlicher Herausforderungen habe sie ihre beiden Töchter Zoe und Lia weiter versorgen müssen – eine Aufgabe, die ihr zusätzliche Energie abverlangt habe.

Auf ärztliche Anweisung musste Lena sogar ihren sportlichen Aktivitäten eine Zwangspause gönnen. Ganze acht Wochen musste sie komplett verzichten, bevor sie endlich wieder beginnen durfte, ihren Körper aufzubauen. In ihrer typischen positiven Art zeigte sie sich nun in Sportkleidung mit einem Lächeln und verkündete stolz, dass sie endlich wieder trainieren dürfe. Doch einfach sei der Wiedereinstieg nicht: "Auch, wenn es sich immer wieder anfühlt, wie von vorne anzufangen – never give up", teilte sie ihren Followern mit.

Neben ihrer Model- und Moderatorentätigkeit wuchs Lena zunehmend in die Mutterrolle hinein. 2020 brachte sie ihre erste Tochter Zoe zur Welt, zwei Jahre später folgte die kleine Lia. In Interviews und Social-Media-Beiträgen gibt das Model regelmäßig Einblicke in ihren Alltag und betont, wie sehr sie die Zeit mit ihren Kindern und ihrem Partner Dustin Schöne (39) genieße. Doch die Doppelbelastung aus Karriere und Familienleben fordert auch ihren Tribut. Ihre ehrlichen Worte zur RS-Virus-Erkrankung zeigen, wie wichtig es für sie ist, auf ihren Körper zu hören und ihn – trotz aller Herausforderungen – mit Geduld und Fürsorge zu behandeln.

Instagram / lenagercke Lena Gercke mit ihren Töchtern Lia und Zoe

Instagram / lenagercke Lena Gercke und Dustin Schöne, 2021

