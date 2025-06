Lena Gercke teilt süße Urlaubsbilder mit ihren Töchtern

Lena Gercke (37) und ihre Lieben verbringen einen traumhaften Familienurlaub unter der Sonne. Bei Instagram lässt das Topmodel seine Fans daran teilhaben – dabei gibt es nicht nur Fotos von dem Hotel, dem Pool oder der Küste, sondern auch seltene Aufnahmen von Lenas Töchtern Zoe und Lia. Die Mädchen zeigt sie zwar wie immer nur von hinten, dafür dürfen die Fans einen Blick darauf werfen, wie die beiden im Urlaub die Welt entdecken. Neben den Ausflügen an den Strand oder Badespaß im Pool gab es offenbar auch einen Ausflug in den Streichelzoo. "Sommer, Sonne, Sonnenschein", kommentiert die ehemalige Germany's Next Topmodel-Gewinnerin ihren Post.

Auch wenn Lena ihr Leben abseits der roten Teppiche der Welt meist privat hält, gibt sie ihrer Community hin und wieder doch einen kleinen Einblick. Ihr Ehemann und Papa von Zoe und Lia, Dustin Schöne (39), ist ebenfalls immer wieder mit von der Partie. So zum Beispiel an den Geburtstagen ihrer Töchter. Vor allem der erste Geburtstag, den ihre jüngere Tochter Lia 2023 feierte, stimmte die 37-Jährige im Netz ganz emotional. Zu einem Foto, auf dem sie mit beiden Mädchen kuschelte, schrieb sie einen Tag zuvor: "Ich habe mein ganzes Herz in meinen beiden Armen. Ich kann nicht glauben, dass mein Baby morgen ein Jahr alt wird."

Offiziell sind Lena und Dustin seit 2019 zusammen. Ihre beiden Töchter kamen 2020 und 2022 zur Welt. Neben ihrem Job als Mama ist die gebürtige Marburgerin auch Unternehmerin, Moderatorin und eben Model. Wie sie das alles unter einen Hut bekommt, verriet sie RTL vergangenes Jahr. "Ich bin sehr gut organisiert", meint sie in dem Gespräch. Ganz ohne Unterstützung geht es aber manchmal doch nicht. Dabei ist bei Lena offenbar immer auf die Großeltern Verlass: "Wir haben Omas und Opas, die mit anpacken." Zu Hause versuche die TV-Bekanntheit, sich zwischen Arbeit, Sport und Kindern aber auch immer wieder ein Fenster für sich selbst oder besondere Quality Time mit der Familie einzurichten.

Instagram / lenagercke Lena Gerckes Tochter im Juni 2025

Instagram / dustin_schoene Dustin Schöne und Lena Gercke mit ihren Töchtern Lia (l.) und Zoe (r.)

