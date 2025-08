Diese Zukunft wünscht sich Lena Gercke für ihre zwei Kinder

Lena Gercke (37) hat nicht nur als Model, sondern auch als Unternehmerin erfolgreich Fuß gefasst. Die zweifache Mutter gab in einem Interview mit Gala Einblicke in ihre Familienphilosophie und verriet, dass sie keine konkreten Vorstellungen davon hat, welchen beruflichen Weg ihre Töchter einmal einschlagen werden. "Meine Kinder sollen ihren eigenen Weg gehen", erklärte sie und betonte, wie wichtig es ihr sei, dass ihre beiden Mädchen naturnah aufwachsen. "Am Ende sollen sie selbst entscheiden, was sie machen wollen", führte Lena weiter aus. Derzeit haben die beiden Mädchen offenbar noch keine festen Berufswünsche.

Dennoch scheinen ihre Töchter eines gemeinsam zu haben: Sie sind kreativ, sportlich und lieben die Natur. Lenas entspannte Herangehensweise rührt wohl auch daher, dass sie selbst in ihrer Kindheit eine Vielzahl von Träumen und Interessen verfolgt hat. "Von Bäckerin – warum auch immer, ich kann weder kochen noch backen – über Polizistin bis hin zur Musikerin war alles dabei", plauderte die Moderatorin lachend aus. Auch im Bereich Sport und Musik probierte sie sich aus, vom Tennis über Leichtathletik bis hin zum Spielen verschiedener Instrumente. Diese Offenheit für Neues möchte sie offenbar auch an ihren Nachwuchs weitergeben.

Lena ist nicht nur Model und Unternehmerin, sondern auch eine etablierte Größe in der deutschen Medienlandschaft. Bereits vor wenigen Monaten sprach Lena im Interview mit Stern offen darüber, wie sie die Veränderungen in der Entertainment-Branche erlebt hat. Damals stellte die Moderatorin klar: "Frauen sind stärker geworden. Und das ist gut so!" Sie betonte, wie wichtig es ihr sei, überholte Rollenbilder zu überwinden und jungen Frauen Mut zu machen, für sich selbst einzustehen. Auch privat habe sie ihre beiden Töchter als "echte Powergirls" beschrieben, die wild, stark und selbstbewusst durchs Leben gehen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lena Gercke bei den Filmfestspielen in Cannes 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / lenagercke Lena Gercke mit ihren Töchtern Lia und Zoe

Anzeige Anzeige

Getty Images Lena Gercke, Model