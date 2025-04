Das ist der Cast des zweiten "Tribute von Panem"-Prequels

Am 20. November 2026 soll die Verfilmung von "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping" in die Kinos kommen – und jetzt stehen die Hauptdarsteller offiziell fest! Joseph Zada wird die Rolle des jungen Haymitch Abernathy übernehmen. An seiner Seite: Mckenna Grace, vielen bekannt aus Young Sheldon, die Maysilee Donner verkörpert. Whitney Peak (22), die durch "Chilling Adventures of Sabrina" bekannt wurde, wird Haymitchs Freundin Lenore Dove Baird spielen. Mit dem bewährten Regisseur Francis Lawrence (55), der bereits frühere Teile der erfolgreichen Saga inszenierte, verspricht der sechste Kinofilm der Reihe erneut ein echtes Blockbuster-Ereignis zu werden.

Erst Mitte März erschien Autorin Suzanne Collins' neuestes Werk aus der Welt Panems, "Sunrise on the Reaping", das den Fans eine der tragischsten Hintergrundgeschichten des Universums liefert. Thematisiert wird die sogenannte "Second Quarter Quell", also die 50. Hungerspiele, bei denen Haymitch Abernathy antritt und sich einen Namen macht. Das Prequel reiht sich damit zeitlich zwischen "The Ballad of Songbirds and Snakes" und der ursprünglichen Trilogie über Katniss Everdeen ein. Da die Buch- bzw. Filmreihe eine große internationale Fangemeinde hat, sind die Erwartungen an den Cast des sechsten Teils groß – bleibt abzuwarten, wie sich die jungen Schauspieler schlagen werden.

Alle drei Hauptdarsteller gelten als große Nachwuchstalente: Mckenna Grace, die seit ihrem siebten Lebensjahr vor der Kamera steht, ist bekannt dafür, häufig die jüngere Version großer Heldinnen zu verkörpern – etwa als junge Tonya Harding in "I, Tonya" oder als kleine Carol Danvers in "Captain Marvel". Joseph Zada hat zuvor eher in Produktionen in seiner Heimat Australien mitgewirkt – das Prequel wird also eines seiner ersten internationalen Projekte. Whitney Peak begeisterte zuvor in einigen Shows, besonders durch das Gossip Girl-Reboot konnte sie sich einen Namen machen. Rachel Zegler (23), die im ersten Prequel "The Ballad of Songbirds and Snakes" die Hauptrolle der Lucy Gray Baird übernahm, scheint besonders begeistert von Whitney zu sein. "Ich weiß, sie wird dem Baird-Namen alle Ehre erweisen", schrieb sie auf Instagram.

Anzeige Anzeige

Getty Images Whitney Peak, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Mckenna Grace, Schauspielerin

Anzeige Anzeige