Erste Infos: Noch ein Roman von Colleen Hoover wird verfilmt

Colleen Hoover sorgt erneut für Schlagzeilen: Ihr Roman "Regretting You" wird von Paramount Pictures für die große Leinwand adaptiert. Laut Deadline ist der Kinostart für den 24. Oktober 2025 geplant. In der hochkarätig besetzten Verfilmung übernehmen Allison Williams (36) und McKenna Grace die Hauptrollen als Mutter-Tochter-Duo Morgan und Clara Grant. Weitere namhafte Darsteller wie Dave Franco (39), Mason Thames, Willa Fitzgerald (34) und Scott Eastwood (39) vervollständigen das Ensemble. Regisseur Josh Boone, unter anderem für "Das Schicksal ist ein mieser Verräter" bekannt, zeichnet gemeinsam mit der Drehbuchautorin Susan McMartin verantwortlich für die Umsetzung des emotionalen Familiendramas.

Die Geschichte dreht sich um Morgan, die jung Mutter wurde und nach dem plötzlichen Unfalltod ihres Mannes mit ihrer heranwachsenden Tochter Clara immer wieder in Konflikte gerät. Erschütternde Geheimnisse und lange verborgene Wunden werden aufgedeckt, als ein weiterer schwerer Schicksalsschlag die Familie trifft. Während Clara mit ihrer eigenen Trauer und dem Wunsch nach Unabhängigkeit ringt, versucht Morgan, das Chaos in ihrem Leben zu bändigen und ihre Familie zusammenzuhalten. Colleen ist als ausführende Produzentin am Film beteiligt. Die Autorin beschreibt die Geschichte als eine Mischung aus Schmerz, Liebe und der Auseinandersetzung mit den vergangenen Entscheidungen, die das Leben prägen.

Colleen ist mittlerweile ein echtes Phänomen: Ihre Bücher begeistern Millionen Leser auf der ganzen Welt, und einige wurden bereits für Film- oder Serienprojekte adaptiert. Ihre packenden Geschichten, die oft von zwischenmenschlichen Abgründen und emotionalen Herausforderungen geprägt sind, ziehen nicht nur Fans des Romance-Genres in ihren Bann. Nach dem Erfolg ihres Romans "Verity", der ebenfalls verfilmt wird, knüpft "Regretting You" nahtlos an ihren Siegeszug an. Colleen selbst spricht oft darüber, wie wichtig es ihr ist, ihren Figuren Authentizität zu verleihen – und betont immer wieder, dass sie in ihren Geschichten Inspiration aus echten menschlichen Verbindungen und Konflikten zieht. Fans dürfen sich auf eine tief berührende Verfilmung freuen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Allison Williams bei den Oscars 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Autorin Colleen Hoover im April 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige