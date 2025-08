Kollegen trauern um Sportmoderator Ulli Potofski (†73)

Die Welt des Sports nimmt Abschied von Ulli Potofski. Der beliebte Sportmoderator verstarb im Alter von 73 Jahren. Ulli, der über Jahrzehnte die Berichterstattung im deutschen Sportjournalismus prägte, wurde vor allem durch seinen unverkennbaren Stil und seine einfühlsame Herangehensweise geschätzt. Kollegen wie Sky-Moderatorin Christina Rann würdigten seinen außergewöhnlichen Einsatz für die menschliche Seite des Sports. "Es gibt keinen Sportreporter, der mehr Herz hatte als Ulli Potofski. Er fehlt", sagte sie dem Spiegel.

Auch der Sender Sky reagierte in einem Statement auf die tragischen Neuigkeiten. "Wir verlieren mit Ulli Potofski nicht nur einen außergewöhnlichen Journalisten, sondern auch einen Kollegen, der mit Kreativität, Humor und großem persönlichem Engagement die Sportberichterstattung über Jahrzehnte hinweg bereichert hat", hieß es in einer Erklärung. Seit 2006 war der beliebte Moderator bei Sky tätig und kommentierte dort Höhepunkte wie die Bundesliga und Wimbledon.

Noch wenige Tage vor seinem Tod meldete sich Ulli mit hörbar schwacher Stimme aus dem Krankenhaus und zeigte sich dennoch kämpferisch. "Ich bin wieder in meinem Krankenhaus gelandet, werde hier hoffentlich gut versorgt", erklärte er in seinem Podcast "Herz, Seele, Ball". Seine Todesursache ist bisher nicht bekannt, Bild berichtete jedoch, dass er an einer schweren Erkrankung litt.

IMAGO / Sven Simon Ulli Potofski, Moderator

IMAGO / Herbert Bucco Ulli Potofski, Moderator

gbrci/Future Image/ActionPress Sportmoderator Ulli Potofski, 2016