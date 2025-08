Carly Rae Jepsen feiert bunt ihren Junggesellinnenabschied

Carly Rae Jepsen (39) feiert ihren baldigen großen Termin vorm Traualtar mit einem extravaganten Junggesellinnenabschied! Am Dienstag teilte die Sängerin auf ihrem Instagram-Profil fröhlich Fotos von der ausgelassenen Feier. Dabei begeisterte die "Call Me Maybe"-Sängerin mit einer türkisfarbenen Bob-Perücke, die ihre "etwas Blaues"-Tradition auf charmante Weise interpretierte. Nicht nur Carly, sondern auch ihre Freundinnen schmissen sich in Schale und funkelten mit bunten Perücken in Weiß, Grün, Orange, Pink und sogar Ombré. Besonders niedlich: Ein Baby war ebenfalls Teil des Spaßes und trug ein T-Shirt mit der Aufschrift "Carly wird heiraten!".

Ein Teil der Party fand unter freiem Himmel statt, wo die Frauen um einen Pool herum entspannten. Auf einem der Schnappschüsse ist ein übergroßer Schwimmring in Form eines Diamantrings zu sehen – eine passende Hommage an die Verlobte! Kulinarisch wurde die Feier mit frischen Sommerfrüchten wie Erdbeeren, Blaubeeren und Wassermelone sowie Chips und Salat abgerundet. Carly hatte ihre Verlobung mit Musikproduzent Cole M.G.N., der mit bürgerlichem Namen Cole Marsden Greif-Neill heißt, bereits im September 2024 bekannt gegeben. In der jüngsten Vorfreude auf ihren großen Tag scherzte Carly erst kürzlich darüber, dass sie und Cole über den perfekten Hochzeitskuchen diskutierten – offenbar ein Thema, das ihnen beiden am Herzen liegt.

Carly und Cole lernten sich während der Studioaufnahmen für ihr Album "The Loveliest Time" kennen, wo schnell nicht nur eine musikalische, sondern auch eine romantische Verbindung entstand. Das Album, das 2023 veröffentlicht wurde, enthält mit dem Titel "So Right" einen ganz persönlichen Song über den Beginn ihrer Beziehung. Darin spiegelt sich spielerisch ihre "Meet-Cute"-Geschichte wider, samt eines kleinen humorvollen Skits am Anfang des Tracks. Dieser kreative Austausch war laut Carly ein Ausdruck der besonderen Nähe und des unverkrampften Umgangs, der sich zwischen den beiden entwickelt hatte. Nun krönt das Paar diese besondere Verbindung mit dem Schritt vor den Traualtar.

Instagram/carlyraejepsen Carly Rae Jepsen bei ihrem Junggesellinnenabschied, August 2025

Instagram /carlyraejepsen Carly Rae Jepsen (m) mit ihren Freundinnen, August 2025

Instagram / carlyraejepsen Carly Rae Jepsen und Cole M.G.N., Januar 2024