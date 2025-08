Das verdient Erotikmodel Laura Maria Lettgen bei OnlyFans

Abseits ihrer Karriere im Reality-TV ist Laura Maria Lettgen auf der Erotikplattform OnlyFans aktiv. Dort verkauft die Are You The One?-Bekanntheit sexy Fotos und Co. an ihre Fans. Im Podcast "Truth or Trash" spricht sie über ihre Verdienste. Moderatorin Lina Westphal hakt nach, wie viel Kohle man denn wirklich auf der Plattform innerhalb von einer Woche scheffeln kann. "Das weiß ich nicht auswendig, aber ich kann dir was sagen über die Person, die am meisten ausgegeben hat", meint Laura und fügt hinzu: "Das waren 20.000 Euro." Für die stolze Summe gab es einen Mix aus verschiedenen Inhalten. Laura schmunzelt: "Er war glücklich. Jeder ist glücklich."

Dass Laura auf OnlyFans für ihre Arbeit reich belohnt wird, daraus macht sie schon länger kein Geheimnis. Zuletzt war sie bei Kampf der Realitystars zu sehen und schaffte es sogar ins Finale – doch die Siegerprämie von 50.000 Euro kratzte die Beauty wenig. "Ich muss ganz ehrlich sagen, das Preisgeld ist mir gar nicht so wichtig, weil das verdiene ich in ein paar Wochen mit OnlyFans. Mir geht's um den Sieg", betonte sie gegenüber RTLZWEI. Mit ihren Einkünften ermöglicht sie sich zudem ein luxuriöses Leben als Auswanderin in Dubai.

Obwohl sie die Show-Teilnahmen scheinbar nicht bräuchte, um sich ihren Unterhalt zu sichern, ist Laura aus der Welt des Reality-TV nicht mehr wegzudenken. Erste Erfahrungen sammelte sie 2019 bei Love Island, dann folgten "Are You The One?", #CoupleChallenge und Are You the One – Reality Stars in Love. Ihre Auftritte sind zudem von Erfolg gekrönt – erst kürzlich siegte sie an der Seite ihres Teampartners Sammy bei Beauty & The Nerd und sicherte sich das Preisgeld von 50.000 Euro.

Instagram / laurablondd Laura Maria Lettgen, Influencerin

Instagram / lauramarialee Laura Maria Lettgen, Reality-TV-Star

Joyn Laura Maria Lettgen und Sammy, "Beauty & The Nerd"-Sieger