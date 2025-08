Follower selbst entfernt: Fans glauben Kim Virginia nicht

Kim Virginia Hartung (30) steht aktuell bei Instagram wieder knapp unter der Millionen-Marke. Die TV-Bekanntheit hatte erst im Mai die beeindruckende Grenze von einer Million Followern überschritten. Doch nun verkündete sie, dass sie selbst für den Rückgang verantwortlich sei. In einer knackigen Botschaft erklärte sie, sie habe inaktive Profile, sogenannte Bots, sowie Nutzer aus dem Ausland manuell entfernt – diese Rechtfertigung stößt jedoch bei vielen Fans auf Skepsis.

Im Netz schlägt dieser Schritt hohe Wellen: Zahlreiche Fans zweifeln Kims Erklärung offen an. Kommentare wie "Als ob sie die Zeit dafür hätte, mal knappe zehntausend Follower zu entfernen" oder "Wäre peinlich zuzugeben, dass sie ihr entfolgt sind. Deswegen behauptet sie das lieber" sind nur einige der Stimmen, die kritische Worte unter einem Promiflash-Beitrag finden. Andere wiederum räumen ein, dass sie selbst der Influencerin kürzlich entfolgt seien. Die Influencerin steht also im Mittelpunkt einer hitzigen Diskussion und muss sich für ihren Follower-Rückgang weiterhin rechtfertigen.

Kim Virginia ist mittlerweile ein bekanntes Gesicht in der Social-Media-Welt und polarisiert regelmäßig mit ihren Aussagen und Handlungen. Der Verlust von Followern könnte sich entsprechend negativ auf ihre Reichweite und mögliche Kooperationen auswirken. Ob die Behauptung, tausende Profile eigenhändig entfernt zu haben, glaubwürdig ist, bleibt in der Community umstritten. Fans spekulieren, dass der Rückgang auch in Verbindung mit ihrer Versöhnung mit ihrem Partner Nikola Glumac (29) stehen könnte.

