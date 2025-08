Comeback: So reagierten Marvin Kleinen & Jennifers Familien

Jennifer Degenhart und Marvin Kleinen haben ihre Liebe bei der Realityshow Ex On The Beach wiederentdeckt und sind nach dem gemeinsamen Abenteuer in Mexiko direkt zusammengezogen. Nach einer längeren Trennung fanden die beiden Realitystars wieder zueinander und scheinen entschlossener denn je, an ihrer Beziehung zu arbeiten. Die Reaktionen auf ihr Liebes-Comeback waren gemischt. "Unsere Mütter waren erst mal so 'okay, was geht ab?'", verriet Jennifer dem gegenüber Blitzlichtgewitter. Ihr Vater hingegen war voller Freude: "Er war sehr glücklich darüber", fügte sie hinzu.

Marvin bestätigte, dass Jennifers Vater ein großer Fan von ihm sei. "Ihr Vater liebt mich und ich liebe ihn. Wir haben ein super Verhältnis", erzählte der Realitystar. Auch seine eigene Familie habe positiv auf das erneute Zusammenkommen reagiert. "Meine Mama liebt Jenny auch", erklärte er weiter. Dennoch hätten beide Familien dem Paar geraten, sich bewusst mit ihren alten Beziehungsmustern auseinanderzusetzen, um nicht in frühere Fehler zu verfallen. Jennifer und Marvin nehmen sich diesen Rat zu Herzen und wollen an sich arbeiten.

Bereits in der Vergangenheit hatte Marvin betont, wie wichtig ihm die Meinung seines Umfelds in Beziehungsdingen ist. Besonders eng ist dabei sein Verhältnis zu seinem Bruder. Der ebenfalls aus dem Reality-TV bekannte Calvin Kleinen (33) gilt als liebevoller Beschützer seines kleinen Bruders. Genau diese Rolle führte zeitweise zu Spannungen, da er Jennifers Einfluss auf Marvin kritisch sah. Doch dieses Mal scheint alles anders zu sein: Voller Zuversicht blicken Marvin und Jennifer in die gemeinsame Zukunft und scheinen bereit, Konflikte und Zweifel hinter sich zu lassen.

Instagram / jenniferdegenhart_ Marvin Kleinen und Jennifer Degenhart, Reality-Pärchen

RTL Jennifer Degenhart und Marvin Kleinen, "Ex on the Beach"-Kandidaten 2025

RTL Calvin Kleinen bei "Ex on the Beach", 2025