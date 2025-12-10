"War in ihr drin": Gigi fühlt Verbindung mit Sandra Sicora

Nachtwache im Doppelpack: Gigi Birofio (26) und Sandra Sicora (33) werden bei Der Promihof zusammen eingeteilt und müssen in der Kälte nebeneinander in Feldbetten schlafen. Statt sich davon unterkriegen zu lassen, vertreiben sie sich mit witzigen Sprüchen und viel Lachen die Zeit – und zeigen, wie gut sie harmonieren. "Ich freue mich, dass ich so eine gute Freundin habe. Wirklich, das macht End-Spaß. Ich mag dich sehr, Sandra, aber das weißt du", schwärmt Gigi in der Sendung. Sandra antwortet prompt und herzlich: "Ich mag dich auch, das weißt du auch." Im Einzelinterview betont der Influencer mit gewohntem Gigi-Charme: "Ich war schon mal in Sandra drin. Das heißt, wir sind auch innerlich verbunden und auf einer Ebene."

Vor "Der Promihof" hatten Gigi und Sandra eine Affäre bei #CoupleChallenge. Mehr als gemeinsames Kichern, einer Flasche Sekt aus dem Promihof-Shop und einem Red Bull geht diesmal aber nicht zwischen den beiden. Die Reality-TV-Darstellerin beschreibt die Situation in der frostigen Nacht folgendermaßen: "Es war kalt und voll romantisch, mit den Sternen und so. Ich hätte schon gerne gekuschelt, aber es ist komisch und ich muss es auch respektieren, dass er eine Freundin hat." Gigi soll nach den Dreharbeiten von "#CoupleChallenge" mit Vicky zusammengekommen sein.

Während der Zeit im Promihof war er noch vergeben – doch seine Beziehung hielt nicht. Gigis Ex Vicky ging mit schweren Vorwürfen an die Öffentlichkeit. Die Influencerin warf dem Realitystar in ihrer Instagram-Story vor, sie mit über 20 Frauen betrogen zu haben. Auch Sandra geriet ins Visier der Follower. Vicky stellte jedoch klar, dass sie ihre Wut nicht auf die Reality-TV-Darstellerin richtete, ließ aber dennoch durchblicken, was sie von ihr hält. "Diese Frau ist Abschaum. Richtig ekelhafter Mensch. Lass die vergebenen Männer in Ruhe!", lautete Vickys knallharte Ansage.

RTLZWEI Sandra Sicora und Gigi Birofio in "Der Promihof"

RTLZWEI Gigi Birofio und Sandra Sicora in "Der Promihof"

Instagram / gigibirofio Vicky und Gigi auf der Hochzeit von Leyla und Mike Heiter, August 2025