Termin steht fest: Dann steigt das deutsche ESC-Finale 2026

Der Termin steht, die Vorfreude steigt: Am Samstag, den 28. Februar, fällt live ab 20:15 Uhr im Ersten und in der ARD Mediathek die Entscheidung, wer Deutschland beim Eurovision Song Contest 2026 in Wien vertreten wird. Bei "Eurovision Song Contest - Das deutsche Finale 2026" wählen Publikum und Jury den Act, der im Mai auf der ESC-Bühne zum 70. Jubiläum des Wettbewerbs antritt. Organisiert wird der deutsche Vorentscheid federführend vom Südwestrundfunk, unterstützt vom Bayerischen Rundfunk und dem Hessischen Rundfunk. Neu an Bord ist laut ARD-Pressemitteilung Tina Sikorski beim SWR: Die Branchenexpertin, die zuvor unter anderem an der Popakademie Baden-Württemberg tätig war, verantwortet die organisatorische und künstlerische Koordination des deutschen ESC-Auftritts.

"Musik ist eine Sprache, die wir alle verstehen", sagt Tina und deutet potenzielle Herausforderungen an: "Seit 70 Jahren zeigt uns der ESC, wie kraftvoll und magisch diese Verbindung sein kann, aber auch, wie kontrovers immer wieder um Themen gerungen wird." Der Weg ins Finale führt über ein mehrstufiges Auswahlverfahren. Solo-Künstler und Bands wurden zunächst intern gescoutet und bei SWR-Songwriting-Camps mit international renommierten Songwritern und Produzenten zusammengebracht, um passende Titel für den ESC zu entwickeln. Eine Auswahl von Songs und Acts wird danach von Fachleuten aus der Musikbranche sowie einer internationalen Jury und Publikumsjuroren bewertet. Die vielversprechendsten Beiträge schaffen es in die große Live-Show, die als Höhepunkt des Auswahlprozesses gilt.

Der Eurovision Song Contest startete 1956 als mutiges Experiment: Die europäischen Länder sollten durch Musik neue Verbindungen zueinander finden. Sieben Nationen traten damals gegeneinander an – heute sind es über 40, die mit ihren Songs um Punkte und Herzen kämpfen. Der ESC ist heute berühmt für schrille Outfits, spektakuläre Bühnen und Hits, die ganze Generationen prägen. Manche Songs bleiben unvergessen, andere sorgen für Lacher oder Skandale – genau das macht den Wettbewerb so einzigartig. Für Künstler kann er ein Sprungbrett sein, für Zuschauer ein Spektakel voller Spannung, Emotionen und Überraschungen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Moderatorin Barbara Schöneberger bei "Germany 12 Points - der deutsche ESC-Vorentscheid" 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Linda Zervakis und Elton beim deutschen ESC-Vorentscheid 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Luca Hänni beim Vorentscheid des Eurovision Song Contests 2019