Hat Stella Stegmann Josh Stanley jemals in Monaco besucht?

Josh Stanley (29) und Stella Stegmann (28) haben zwar gemeinsam die zweite Staffel von Love Island VIP gewonnen, doch ein Liebes-Happy-End blieb zum Bedauern vieler Fans aus. Jetzt verriet Josh, wann und wo sie sich nach der Show überhaupt gesehen haben – und was dabei gefehlt hat. Gegenüber Promiflash stellte der Realitystar klar: "Sie hat mich nie in Monaco besucht." Stattdessen sei er zu Stella nach München gereist, um Zeit zu zweit zu verbringen. Doch im Alltag gab es plötzlich nur noch wenig Raum für Romantik – Stella sei häufig unterwegs gewesen und habe Termine gehabt. "Da kam nicht diese Zweisamkeit zustande. Das war ein bisschen schade", so Josh.

Besonders enttäuschend war für Josh eine Woche, die er mit Stella verbrachte und in die er große Hoffnungen gelegt hatte. Laut Josh hatte er damals nicht einmal einen Rückflug gebucht, weil er glaubte, die Zeit in München könnte etwas Besonderes sein. Doch auch in diesen Tagen schien ihre Verbindung mehr und mehr zu bröckeln. "In der Zeit, in der wir zusammen waren, habe ich bemerkt: Das zwischen uns war nicht mehr so ... wow", erklärte Josh resigniert. Für beide blieb es damit beim TV-Erfolg, der ihnen zwar viele Fans einbrachte, jedoch nicht die große Liebe.

Während ihrer gemeinsamen Teilnahme bei der romantischen Realityshow zeigten sich die beiden als harmonisches Duo, das bei den Zuschauern großen Anklang fand. Das Finale konnten sie mit Leichtigkeit für sich entscheiden und schlugen damit die Konkurrenz. Josh, der neben seiner TV-Karriere auch musikalisch aktiv ist, und Stella, die als Model arbeitet, galten für viele von Anfang an als Traumpaar. Doch die ersten Tage nach der Show mussten zeigen, dass es oft mehr braucht als den Sieg in der Tasche und ein Kribbeln im Bauch, um im echten Leben als Paar glücklich zu werden.

Collage: RTL ZWEI, rtlzwei/ Magdalena Possert Collage: Stella Stegmann und Josh Stanley

