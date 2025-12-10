Nächste Runde: Tobi Pietrek will bei Fame Fighting 4 kämpfen

Tobias Pietrek hat noch lange nicht genug: Der Realitystar will noch ein weiteres Mal bei Fame Fighting in den Ring steigen und zeigen, was in ihm steckt. Bisher trat er schon insgesamt viermal beim von Eugen Lopez ins Leben gerufenen Promi-Boxkampf-Spektakel an: Ein fünfter Kampf ist noch drin, verrät er Promiflash. Tobis Ziel: "Ich hoffe natürlich, dass ich meine Bilanz ausbauen kann, den nächsten Sieg einfahren kann. [...] Und ich glaube einfach, dass ich nächstes Jahr auch nochmal eine Schippe drauflegen kann und werde." Der einstige Love Island-Kandidat geht fest davon aus, nächstes Jahr sicher noch mal bei Fame Fighting zu kämpfen.

Im letzten Fame-Fighting-Jahr zeigte Tobias schon beeindruckenden Kampfgeist. Zuletzt kämpfte er beim diesjährigen Fame Fighting im Oktober zuerst im Rückkampf gegen Juliano Fernandez – und siegte nach drei intensiven Runden. Im großen Finale des Abends trat er gegen keinen Geringeren als Aleksandar Petrovic (34) in den Ring. In der Runde musste sich der Sportler allerdings geschlagen geben. Der Temptation Island V.I.P.-Kandidat holte sich den Sieg und den Fame-Fighting-Siegergürtel.

Auf seinem Instagram-Account hält der ehemalige Love Island VIP-Teilnehmer seinen siegreichen Kampf gegen Juliano in Erinnerung. "Der erste Kampf war echt eine Herausforderung. Juliano war ein richtig starker Gegner – besser als im letzten Jahr, und wir sind beide eine Klasse höher angetreten. Das hat man im Ring gespürt. Ich wollte allen zeigen, dass ich wirklich boxen kann – technisch, fokussiert und mit Herz. Und ich glaube, das hab ich geschafft. Ich bin stolz darauf, wie ich gekämpft habe und dass ich diesen schweren ersten Kampf auf dem Weg ins Finale gewinnen konnte", schrieb Tobi und zeigte sich dankbar für all die Unterstützung von seinen Fans, die er in dem Moment gespürt habe.

Imago Tobias Pietrek bei Fame Fighting 3 in der Grugahalle Essen am 18.10.2025

Imago Juliano Fernandez und Tobias Pietrek im Jahr 2024

Imago Tobias Pietrek bei der Pressekonferenz von Fame Fighting 3