Ozzy Osbourne bestand trotz Warnung auf letztes Konzert

Sharon Osbourne (73) hat bei "Piers Morgan Uncensored" offenbart, dass Ärzte ihren Mann Ozzy Osbourne (†76) vor seinem Abschiedskonzert in Birmingham eindringlich warnten. Der Rocker trat am 5. Juli im Villa Park mit seinen Black-Sabbath-Kollegen auf – trotz der ärztlichen Prognose, er werde die Show nicht überstehen. "Der Hauptarzt sagte ihm: 'Wenn du dieses Konzert machst, wirst du es nicht überstehen.' Aber Ozzy entschied: 'Ich will es machen, und ich werde es machen", verriet Sharon. Am 22. Juli starb der Sänger im Alter von 76 Jahren an einem Herzstillstand in seinem Zuhause in Buckinghamshire. Sharon schildert, dass Ozzy genau wusste, worauf er sich einließ, und sich bewusst für diesen letzten Gruß an sein Publikum entschied.

Im Gespräch mit Piers Morgan beschreibt Sharon, wie angeschlagen der Musiker zu diesem Zeitpunkt war. "Er wusste, dass sein Körper ihn im Stich ließ. Er hatte so starke Schmerzen", erklärte sie. Laut Sharon hatte Ozzy im Verlauf des Jahres drei Lungenentzündungen und eine Sepsis überstanden sowie täglich starke Antibiotika-Injektionen erhalten, "die alles in dir abtöten, das Gute, das Schlechte". Zudem litt der Sänger, der seit 2003 an Parkinson erkrankt ist und die Diagnose 2020 öffentlich machte, unter den Folgen früherer Unfälle – ein schwerer Sturz und die alten Verletzungen nach dem Quadbike-Crash belasteten seinen Rücken.

Erst vor wenigen Tagen erinnerte Sharon an ihren verstorbenen Mann. An Ozzys 77. Geburtstag teilte Sharon auf Instagram einen bewegenden Tribut. Sie postete ein Video, das einen floralen Gruß in Birmingham zeigte, untermalt von dem Song "See You on the Other Side". In dem Clip waren auch private Aufnahmen des Paares zu sehen. Dazu schrieb Sharon: "Mein geliebter Ehemann, ich feiere den Tag, an dem du geboren wurdest. Ich werde niemals deine Hand loslassen, bis ich dich auf der anderen Seite sehe." Auch Tochter Kelly erinnerte mit rührenden Worten an ihren Vater: "Happy Birthday, ich vermisse dich, Daddy! Ich liebe dich mehr als das Leben selbst."

Getty Images Ozzy Osbourne bei einer Pressekonferenz in Los Angeles im Jahr 2018

Getty Images Ozzy Osbourne bei der Rock & Roll Hall of Fame Einführungszeremonie 2024 in Cleveland

Instagram / sharonosbourne Ozzy Osbourne und Sharon Osbourne