Verbindung zwischen Prinzessin Sofia und Epstein enthüllt

Prinzessin Sofia von Schweden (41) gerät mit ihrer Vergangenheit erneut in den Fokus. Laut der überregionalen Tageszeitung Dagens Nyheter bestätigte jetzt die Presseabteilung des Hofes, dass die heutige Ehefrau von Prinz Carl Philip (46) vor etwa 20 Jahren mehrfach persönlichen Kontakt zum verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) hatte. Zu jener Zeit, um das Jahr 2005, war die 41-Jährige noch als Unterwäschemodel und angehende Schauspielerin tätig. Laut dem Bericht der Zeitung soll sie über ihre damalige Mentorin Barbro Ehnbom Jeffrey "ein paar Mal" vorgestellt worden sein. Weitere Treffen soll es danach allerdings nicht gegeben haben.

Besonders belastend sind jedoch die öffentlich gewordenen E-Mails, die angeblich von Barbro stammen – in diesen sei die junge Frau dem Unternehmer direkt angepriesen worden. So schrieb sie laut der Tageszeitung im Dezember 2005 an Jeffrey: "Das ist Sofia, angehende Schauspielerin. Sie ist gerade in New York angekommen." Er soll darauf geantwortet haben: "Ich bin in der Karibik. Möchte sie für ein paar Tage kommen? Ich schicke ihr ein Ticket." Das Angebot habe die heutige Prinzessin abgelehnt, soll jedoch später mit einer kleinen Gruppe schwedischer Frauen in seinem Haus in New York zu Gast gewesen sein. Barbro weist gegenüber dem Medium alle Vorwürfe zurück und erklärte: "Falls Sofia einige Male dabei war, dann war sie die Jüngste. Denn normalerweise habe ich ihm nur erfolgreiche Unternehmerinnen im Alter zwischen 35 und 45 vorgestellt."

Sofia, die seit 2015 mit Prinz Carl Philip verheiratet ist und drei gemeinsame Kinder großzieht, hat selbst nie öffentlich zu diesen angeblichen Treffen Stellung genommen. Ihr Imagewandel von der Schauspielschülerin und Modelkarriere hin zur schwedischen Prinzessin war nicht gerade einfach. Der Umgang mit derartigen Enthüllungen könnte daher eine sensible Belastung für die Schwiegertochter des schwedischen Monarchen, Carl Gustaf (79), und ihre Familie darstellen, zumal die Prinzessin sich derzeit auf ihr jüngstes Kind konzentriert, das erst vor zehn Monaten zur Welt kam. Ihr Ehemann äußerte sich ebenfalls bisher nicht öffentlich zu den aktuellen Enthüllungen.

Getty Images / Pascal Le Segretain, ActionPress / CapitalPictures Collage: Prinzessin Sofia von Schweden und Jeffrey Epstein

Getty Images Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia im September 2024

