Nach Haft: P. Diddy plant schon großes Bühnen-Comeback

P. Diddy (55) plant nach seiner Haftzeit ein gigantisches Comeback und will dabei keine geringere Bühne als den legendären Madison Square Garden in New York City erobern. Das erklärte Diddys Anwalt Marc Agnifilo in einem Interview mit "CBS Mornings", in dem er Einblicke in die Zukunftspläne des Musikmoguls gewährte. Zunächst wolle Diddy jedoch Zeit mit seiner Familie verbringen und sich um seine Mutter kümmern. Auch wenn konkrete Pläne für das Konzert noch nicht bekannt sind, machte der Anwalt deutlich, dass eine Rückkehr auf die Bühne fest vorgesehen sei.

Diddy, der im vergangenen Jahr wegen Verstößen im Zusammenhang mit Bundesgesetzen zur Prostitution verurteilt wurde, sitzt aktuell in einem Gefängnis in New York, da sein Antrag auf Kaution abgelehnt wurde. Sein Urteil soll am 3. Oktober fallen, und je nach Entscheidung des Gerichts könnte der Musiker mehrere Jahre hinter Gittern verbringen. Dennoch scheint er entschlossener denn je, nach seiner Freilassung wieder ins Rampenlicht zurückzukehren. Trotz der schwierigen Umstände und der aktuellen Inhaftierung blickt der Rapper offenbar optimistisch in die Zukunft und setzt auf ein künstlerisches Revival.

Der "I'll Be Missing You"-Interpret ist bereit, nach einer turbulenten Phase in seinem Leben wieder Fuß zu fassen. Er ist nicht nur als Musiker erfolgreich, sondern hat sich in der Vergangenheit auch als Produzent und Unternehmer einen Namen gemacht. Seine Verhaftung im letzten Jahr war jedoch ein schwerer Schlag für seine Fans und das Hip-Hop-Universum. Dass er sich nach seiner Freilassung wieder auf seine Wurzeln besinnen und die Bühne zurückerobern will, dürfte loyalen Anhängern Hoffnung geben und Spannung auf das, was kommt, schüren. Sein angekündigtes Konzert könnte der Startschuss für ein neues Kapitel in der bewegten Karriere des 55-Jährigen werden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sean "Diddy" Combs, September 2023

Anzeige Anzeige

GDP / MPI / Capital Pictures / MEGA P. Diddy, Rapper

Anzeige Anzeige

ZUMA Press / MEGA P. Diddy bei der Met Gala 2017