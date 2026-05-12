Wegen Nebenwirkungen: Elena Uhlig setzt Abnehmspritze ab

Elena Uhlig (50) hat ihre Abnehmspritze wieder abgesetzt – nach gerade einmal knapp zwei Wochen. Die Schauspielerin wandte sich am Sonntag über ihre Instagram-Story an ihre Follower und gab ein offenes Update: "Ich wollte euch ein Update geben, weil doch extrem viele Fragen zu dem Thema mit der Spritze kommen", erklärte sie. Der Grund für den Abbruch: Die Behandlung habe ihr nicht bekommen. "Ich habe sie nicht so vertragen. Mir war schlecht, ich hatte Bauchweh", schilderte die 50-Jährige die Beschwerden, die sie zum Umdenken gebracht hatten.

Nicht nur körperlich, auch mental habe die Spritze ihre Spuren hinterlassen. Das wurde in dem Video deutlich, als ihr Mann, Schauspieler Fritz Karl (58), aus dem Hintergrund rief: "Du warst schlecht gelaunt." Elena bestätigte das nach kurzem Zögern: "Ich war schlecht gelaunt." Statt die Therapie fortzuführen, will sie nun auf eine Ernährungsumstellung setzen, mehr Proteine essen und sich mehr bewegen. Ihre Follower lud sie dabei ein, mitzumachen: "Vielleicht macht ihr ja auch mal mit." Ihr Fazit fiel deutlich aus: "Es ist vorbei. Ich mach's anders." Außerdem habe sie passende Atemübungen für ihre sogenannte Rektusdiastase – ein Auseinanderweichen der geraden Bauchmuskeln – gefunden.

Zur Abnehmspritze hatte Elena sich ursprünglich gegen ihre eigenen Bedenken durchgerungen: Sie griff auf medizinischen Rat hin zu dem umstrittenen Mittel. Demnach muss sie vor einer Operation an ihrem gebrochenen Bauchnabel zunächst zwölf Kilogramm abnehmen. Von Diäten zeigte sich die Schauspielerin dabei wenig begeistert: "Ich habe schon so viele Diäten in meinem Leben für diesen Beruf gemacht", hatte sie zuletzt erklärt. Hungern komme für sie nicht mehr infrage. Die Rektusdiastase, also die Bauchmuskelspaltung, die nun mit Atemübungen behandelt werden soll, ist auf ihre vier Schwangerschaften zurückzuführen.

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Getty Images Fritz Karl und Elena Uhlig im Juni 2011

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