Panikrocker Udo Lindenberg macht Musik "weiter bis 130"

Udo Lindenberg wird 80 Jahre alt – und an Ruhestand denkt der Hamburger Rockstar längst noch nicht. Im Gegenteil: Gegenüber Bild erklärte er, bis mindestens 100 weitermachen zu wollen. "Mein Lebenswerk endet mal mit meinem Leben. So lange mache ich weiter", sagte er. "Ich denke nicht ans Aufhören. Mache weiter bis hundert. Dann gibt es ein Konzert. 2046. Das wird ein Riesenkonzert. Im Klub der 100-Jährigen." Auf die Frage, warum er sich mit 100 Jahren begnügen wolle, antwortete er: "Okay. 130 wäre gut. Vielleicht gibt es neue medizinische Möglichkeiten mit KI, die mir helfen, so alt zu werden. Ich bin ein sehr neugieriger Vogel, weißt Du?!"

Anlässlich des runden Geburtstags überschlagen sich die Feierlichkeiten rund um den Musiker. Die Ausstellung "Udoversum" im Hamburger Stilwerk zeigt bis zum 4. Oktober sein Leben und Werk. Der NDR hat die Doku "Udo. Rebell. Rockstar. Ikone." produziert, die ab dem 10. Mai in der ARD-Mediathek und am 18. Mai im Fernsehen zu sehen ist. Dazu ist das Tribute-Album "We love Udo" erschienen, auf dem Künstler wie Tokio Hotel, Peter Maffay (76), Ina Müller (60), Zoe Wees (23) und Max Giesinger (37) seine Songs neu interpretieren. Über das Album zeigte sich Udo sichtlich gerührt: "Der Sound der Kollegen zu meinen Liedern mit Botschaft ist neu. Sie probieren damit herum. Sehr liebevoll, aber zum Teil auch sehr radikal. Das ist eine hohe Ehre. Ich ziehe meine sieben Hüte und so."

Dass Udo trotz seines Alters nicht stillsteht, hat er in seiner langen Karriere immer wieder bewiesen. Er gehört zu den Ersten, die Rock konsequent auf Deutsch gemacht haben, und arbeitet bis heute regelmäßig mit jüngeren Künstlern zusammen – etwa mit Rapper Apache 207 (28), mit dem er den Hit "Komet" aufnahm. Im Miniatur Wunderland in Hamburg rollt seit Kurzem sogar ein eigens ihm gewidmeter Sonderzug, der "Panik-Express", dessen acht Waggons Geschichten aus acht Jahrzehnten seines Lebens erzählen. Sein letztes Studioalbum "Stärker als die Zeit" erschien 2016 – der Titelsong wurde damals in den legendären Abbey Road Studios in London aufgenommen.

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Getty Images Udo Lindenberg, Sänger

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Getty Images Udo Lindenberg, November 2021

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Getty Images Udo Lindenberg präsentiert im Miniatur Wunderland den "Panik Express" anlässlich seiner bevorstehenden 80. Geburtstagsfeier