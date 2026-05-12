Update nach Tumorschock: So geht es Torsten Sträter

Torsten Sträter (59) ist zurück – und das nach einer Diagnose, die seine Fans im Frühjahr heftig erschreckt hatte. Monatelang hatte sich der Dortmunder aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, seine Tourtermine abgesagt und damit viele Fragen ausgelöst. In einem offenen Statement auf seiner Homepage verriet Torsten schließlich, dass ein Tumor hinter seinen gesundheitlichen Problemen steckte. Der Comedian meldet sich nun in der neuen Staffel von "LOL: Last One Laughing" zurück, die am 14. Mai 2026 bei Prime Video startet, und erklärt offen, wie es ihm nach seiner Tumorerkrankung geht.

Im Gespräch mit der Nachrichtenagentur spot on news sprach Torsten über den Entschluss, die Diagnose öffentlich zu machen. "Ein bisschen" schwer sei ihm das gefallen, räumte er ein – und übte dabei leise Kritik: "Das scheint ja genauso stigmatisiert zu sein wie die Depressions-Sache. Dabei erwischt es statistisch gesehen fast jeden zweiten Menschen. Schon absurd." Wie es ihm heute gehe, beantwortete er auf seine eigene humorvolle Art: Er zitierte Sylvester Stallone (79) als Barney Ross aus "The Expendables" – er fühle sich schlicht "zufrieden". Die Absagen seiner Auftritte seien ihm unterdessen "sehr schwer" gefallen. "Ich empfinde das ja nicht als Arbeit", betonte er. Auf der Bühne zu stehen sei für ihn Leidenschaft, kein Job. Und eben deshalb habe er sich auch an seine Fans gewandt – damit diese nicht dächten: "Was hat er denn? Eingewachsene Fußnägel?"

Seinen ersten Bühnenauftritt nach der Tumordiagnose absolvierte Torsten bereits Anfang Mai in Jülich. Auf die Frage, worauf er sich beim Comeback am meisten freue, antwortete er: "Es sind immer die Leute." Und er ergänzte mit einem Lachen: "Zum anderen freue ich mich auch darauf, wenn mir nach dem ersten Satz der zweite einfällt und danach der dritte, so bis 22:30 Uhr." Ab September hat er außerdem ein neues Bühnenprogramm geplant, das den Titel "Die Zyklopen von Saint-Tropez" trägt. Bei "LOL" könnte er zudem erneut ganz oben landen – die allererste deutsche Staffel der Comedyshow hatte Torsten im Jahr 2021 bereits für sich entschieden.

Anzeige Anzeige

Imago Torsten Sträter zu Gast im WDR-Talk "Kölner Treff"

Anzeige Anzeige

Imago Torsten Sträter auf der Comic Con Stuttgart 2024 in der Messe Baden-Württemberg

Anzeige Anzeige

Imago Torsten Sträter bei der Premiere von "Horizon: An American Saga - Chapter 1" im Zoo Palast in Berlin, 04.08.2024

Anzeige

Wie findet ihr Torstens offene Worte über seine Tumor-Diagnose? Stark und wichtig – genau so bricht man das Stigma. Lieber mehr Bühne als Privates – trotzdem respektvoll gelöst. Ergebnis anzeigen