Epstein-Skandal: Andrews Kontakt zu Charles ist abgebrochen

Zwischen König Charles III. (77) und seinem jüngeren Bruder Andrew Mountbatten-Windsor (66) soll es keinen direkten Kontakt mehr geben. Das behauptet ein Insider gegenüber dem Substack "Naughty But Nice" von Rob Shuter. Andrew versuche demnach zwar, über Mitarbeiter des Palastes Botschaften an Charles zu übermitteln, um zu versichern, dass er das Vereinigte Königreich nicht verlassen werde. Doch der direkte Draht zwischen den Brüdern ist dem Insider zufolge abgeschnitten: "Andrew kommuniziert über die Leute des Königs – nicht mit Charles persönlich. Es gibt keinen direkten Kontakt mehr zwischen ihnen." Gleichzeitig soll Charles große Sorgen haben, sein Bruder könnte das Land verlassen. "Technisch gesehen hindert ihn nichts daran, morgen in ein Flugzeug zu steigen. Und genau das ist es, was den Palast beunruhigt", so die Quelle weiter.

Hintergrund ist die anhaltende juristische und öffentliche Aufarbeitung von Andrews Verbindung zu dem verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66). Der Royal verlor bereits 2025 seine Titel und die Residenz Royal Lodge in Windsor und zog auf das Anwesen Marsh Farm auf dem Landsitz Sandringham. Dort wurde er im Februar festgenommen. Britische Medien berichten, die Polizei habe ihn wegen des Verdachts auf Fehlverhalten im öffentlichen Amt befragt – es geht um den Vorwurf, Andrew habe in den 2000er-Jahren als Handelsgesandter der Regierung vertrauliche Reisedokumente an Epstein weitergegeben. Nach elf Stunden in Gewahrsam kam der frühere Prinz wieder auf freien Fuß und bestreitet laut Bericht jegliche illegale Weitergabe von Informationen.

Royal-Expertin Hilary Fordwich empfahl Andrew kurz darauf gegenüber Fox News, sich freiwillig von der Öffentlichkeit fernzuhalten. "Anstatt mehr Sicherheit zu fordern, sollte er sich wirklich eine Art Hausarrest auferlegen, bei sich bleiben und gar nicht erst ausgehen. Dann müsste er sich der Öffentlichkeit nicht stellen und hätte diese Sorgen nicht. Das wäre das Anständige – aber er ist nicht dafür bekannt, anständig zu handeln", sagte sie. Charles hatte Andrew bereits im Oktober 2025 seine royalen Titel und sein Anwesen Royal Lodge in Windsor entzogen. Zuvor war Andrews Name im Zuge der Veröffentlichung der Epstein-Akten durch das US-Justizministerium mehrfach aufgetaucht.

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Getty Images Prinz Andrew und König Charles, September 2025

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U.S. Department of Justice, DOJ Andrew Mountbatten-Windsor, Jeffrey Epstein und Peter Mandelson auf einem von der US-Justiz veröffentlichten Foto

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Getty Images Andrew Mountbatten Windsor bei der Totenmesse für die Duchess of Kent in der Westminster Cathedral, September 2025