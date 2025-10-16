Workout-Partner: Was läuft bei Miles Teller & Ana de Armas?

Workout-Duo in Santa Monica: Ana de Armas (37) und ihr Kollege Miles Teller (38) wurden am Montagnachmittag zeitgleich vor einem privaten Fitnessstudio in Santa Monica gesehen. Nach einer Trainingseinheit traten die Schauspielerin und der Top Gun: Maverick-Star gemeinsam auf die Straße und verabschiedeten sich dann, nachdem sie das Studio fast im Gleichschritt verlassen hatten, wie Fotos zeigen, die Just Jared vorliegen. Auffällig: Beide scheinen sich für ihre Rollen fit zu halten – und ihr Auftritt Seite an Seite lässt Fans aufhorchen, was hinter dem sportlichen Treffen steckt und wie eng der Kontakt der beiden ist.

Spannend ist dabei die gemeinsame Spur zu Tom Cruise (63). Miles kam dem Actionstar nach den Dreharbeiten zum "Top Gun"-Sequel näher und pflegt seitdem freundschaftlichen Kontakt. Ana wiederum steht mit Tom im Fokus der Schlagzeilen, weil die beiden an einem neuen Filmprojekt arbeiten wollen und es parallel immer wieder Gerüchte um eine Romanze gab. Ob das Training in Santa Monica eine zufällige Überschneidung war oder ein sportlicher Check-in zwischen Bekannten aus dem gleichen Hollywood-Kreis, bleibt offen. Klar ist: Beide sind für akribische Vorbereitung bekannt. Miles, der seit 2019 verheiratet ist, stählte sich bereits für die Flugsequenzen in "Top Gun: Maverick", während Ana für Actionrollen wie in "No Time To Die" und "Ballerina" Kampfeinheiten und Stunttraining durchzog.

Abseits der Studios zeigen beide gerne eine bodenständige Seite. Miles, der in seiner Freizeit Musik macht und seit Jahren Schlagzeug spielt, spricht in Interviews oft über engen Familienhalt und darüber, wie wichtig ihm Unterstützung im privaten Umfeld ist. Ana, die auf Kuba aufwuchs und über Madrid ihren Weg nach Hollywood fand, ist bekannt dafür, enge Freundschaften aus Dreharbeiten zu pflegen und ihr Privatleben zurückhaltend zu behandeln. Sport gehört bei beiden längst zum Alltag, nicht nur als Vorbereitung auf Drehs, sondern als Routine, die Struktur gibt – ob beim Boxen, bei Stuntschule-Drills oder klassischen Kraft- und Ausdauersessions.

Anzeige Anzeige

Imago Miles Teller als David Packouz und Ana de Armas als Iz in einer Szene aus "War Dogs"

Anzeige Anzeige

Getty Images Miles Teller und Tom Cruise, Mai 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Ana de Armas, März 2025