Auf Kriegsfuß: Paco eckt im "Promi Big Brother"-Container an

Im Promi Big Brother-Container knallt es: Laura Maria Lettgen (30) hatte Paco Herb in der gestrigen Folge auf die Exit-Liste gesetzt – nun nimmt der Zoff Fahrt auf. In der aktuellen Folge eskalierte die Stimmung. Während einer Aufgabe außerhalb des Rohbaus trug Paco die Bauleiter-Weste, arbeitete aber kaum mit und verteilte stattdessen Anweisungen an die anderen. Désirée Nick (69) stichelte im Fernsehen, er habe einen "Höhenflug, nur weil er ne Weste anhat". So eine ähnliche Aussage hat auch Laura schon getätigt. Sie warf ihm vor "zu unmotiviert" zu sein. Kurz darauf legte Container-Diva Désirée nach und nannte ihn "den größten Poser hier im Haus", wie in der Show zu sehen war. Auch Sarah-Jane Wollny (27) scheint Paco auf dem Kieker zu haben – auch sie stichelt gegen den Influencer.

Was war passiert? Laura hatte Paco aufgrund seines fehlenden Ehrgeizes vorgehalten, im Promi-BB-Container fehl am Platz zu sein. "Das ist frech", konterte Paco in der Sendung und wehrte sich gegen das Bild des lustlosen Mitbewohners. Dann legte der Reality-Star nach: "Was macht sie denn, außer rauchen und sitzen?", sagte er im TV. Zusätzlich ärgerte ihn, dass Laura und Sarah-Jane ihm zuvor eine offene Schulter angeboten hätten. Er empfinde das als vorgetäuschte Freundlichkeit. Aufgeben wolle er nicht, betonte er deutlich. Der Frust darüber, wie er auf die beiden wirke, schwinge trotzdem mit.

Abseits der tagesaktuellen Reibereien prallen im Container auch unterschiedliche Welten aufeinander. Paco ist als Reality-TV- und Social-Media-Star bekannt, der in Formaten gern Präsenz zeigt. Laura hat sich als Social-Media-Star einen Namen gemacht und ist einem breiten Publikum auch durch Promi-Verbindungen ein Begriff. Zwischen Zigarettenpausen und Teamaufgaben entstehen in der Wohngemeinschaft ständig neue Allianzen. Dabei ist Paco nicht der Einzige, der mit Laura nicht wirklich zurechtkommt. Die TV-Blondine hat noch einen anderen Mann im Visier gehabt: Marc Terenzi (47). Dieser musste wegen Laura die Show allerdings bereits verlassen. Ob Paco nun das gleiche Schicksal ereilt?

Joyn/Marc Rehbeck Paco Herb, "Promi Big Brother"-Kandidat

Joyn Laura Blond und Sarah-Jane Wollny bei "Promi Big Brother", 2025

Joyn Paco Herb, "Promi Big Brother", 2025