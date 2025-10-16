Schadet Katy Perry mit Trudeau-Liebelei ihrer Popkarriere?

Katy Perry (40) und Justin Trudeau (53) zeigten sich kürzlich wild turtelnd auf einer Yacht – und riskierten damit offenbar mehr als nur ein paar Schlagzeilen. Nachdem Kussfotos der Sängerin und dem früheren kanadischen Premierminister publik wurden, schlagen jetzt Insider Alarm: Die neue Beziehung könnte Katys Karriere nachhaltig schaden. Zuletzt verzeichnete sie laut der von Daily Mail zitierten Quelle ohnehin eher schwache Ticketverkäufe, unter anderem wegen der Kritik an ihrem Blue-Origin-Flug, weshalb sie verstärkt daran arbeitete, ihr Image zu stabilisieren. Justin, der in Kanada polarisiert und für mehrere Skandale verantwortlich gemacht wird, gilt dabei nicht gerade als unproblematischer Partner.

Die Fotos entstanden laut Augenzeugen auf offener See vor der Küste von Santa Barbara, als Katys Yacht kurz neben einem Ausflugsboot manövrierte. Wenige Tage nach der Veröffentlichung des Bildmaterials in der Daily Mail spielte Katy dann sogar selbst mit den Gerüchten: Bei ihrem Konzert in der Londoner O2-Arena sagte sie mit einem Lächeln ins Mikro: "Kein Wunder, dass ich mich immer in Engländer verliebe – aber nicht mehr." Ein Satz, der wie eine Bestätigung klang. Das Paar soll sich bereits seit Juli nähergekommen sein – damals wurden sie beim Dinner in Montreal gesehen.

Während Skeptiker und Fans gespannt bleiben, wie es rund um das junge Glück von Katy und Justin weitergeht, klingt aus anderer Richtung Nachdenklichkeit an. Justins Ex-Frau Sophie teilte kürzlich auf Instagram einen emotionalen Beitrag über die Kunst des Loslassens: "Manchmal vergessen wir, dass nichts, was wir lieben, dazu bestimmt ist, behalten zu werden." Nach ihrer Scheidung und dem Tod ihres Vaters reflektiert sie über Vergänglichkeit – Worte, die auch im Schatten der neuen Beziehung ihres Ex-Partners Resonanz finden.

Collage: Anthony Behar/ActionPress, Imago Collage: Katy Perry und Justin Trudeau

Getty Images Katy Perry im Juni 2025

Getty Images Sophie Grégoire und Justin Trudeau im September 2012 in Toronto