Dieser Star muss den Promi-BB-Container heute verlassen

Im Container von Promi Big Brother wird es langsam ernst. In wenigen Tagen wird schon der Gewinner gekürt – aber bis dahin müssen noch einige Promis aussortiert werden. Heute standen insgesamt fünf Kandidaten auf der Abschussliste, doch Désirée Nick (69), Jimi Blue Ochsenknecht (33) und Influencer Eric wurden durch die vielen Zuschaueranrufe rechtzeitig vor dem Exit gerettet. Am Ende kann Achim (51) die meisten Stimmen für sich gewinnen – Sarah-Jane (27) ist damit endgültig ausgeschieden. Sie zeigt sich trotzdem stolz auf ihre Leistung und all ihre Entscheidungen.

Die Gruppe der Nominierten setzt sich aus dem Verliererteam der heutigen Challenge zusammen. Webstar Karina durfte als Bauleiterin die gesamten Container-Bewohner in zwei Teams einteilen, von denen dann jeweils zwei Spieler gegeneinander antreten mussten. Eric und Sarah-Jane traten somit in der Challenge gegen Andrej Mangold (38) und Paco Herb an. Die beiden Reality-TV-Könige konnten das Spiel am Ende für sich entscheiden und so wurde ihr gesamtes Team vor dem Exit bewahrt. Andrej und Paco durften als Gewinner noch dazu aus dem kalten Rohbau in die luxuriöse, beheizte Wohnung ziehen.

In den vergangenen Tagen mussten sich die Bewohner schon von einigen Kandidaten verabschieden, darunter Pinar Sevim, Christina Dimitriou (33) und Marc Terenzi (47). Allerdings dürfte der heutige Exit für die anderen Bewohner besonders schwer sein. Besonders Laura Maria Lettgen (30) zeigte sich ehrlich betroffen, eine Verbündete verabschieden zu müssen. "Sarah-Jane hat sich hier jeden Tag den Arsch aufgerissen, sie hat so gekämpft", beschwert sich die Blondine gegenüber Désirée und merkt an, dass ihr kürzlich ernannter Feind Paco trotz seines "fehlenden Ehrgeizes" jetzt geschützt und sicher in der Luxuswohnung chillen darf.

