Jana Ina Zarrella begeistert mit Tochter im Urlaubsclip

Moderatorin Jana Ina Zarrella (48) begeistert ihre Fans mit einem neuen Instagram-Video, in dem sie gemeinsam mit ihrer Tochter zu sehen ist. Mit den Worten "Ab in die Heimat" kündigt sie darin einen gemeinsamen Mädels-Trip an. In sommerlicher Kleidung posieren die beiden vor einem Pool – ein Hinweis auf sonnige Urlaubstage. Dabei fällt auf: Jana Ina, die rund 1,75 Meter groß ist, überragt ihre Tochter kaum noch. Obwohl das Mädchen im Video nur von hinten zu sehen ist, wird deutlich, dass sie ihrer Mutter in Sachen Größe bereits fast ebenbürtig ist.

Im Kommentarbereich zeigen sich die Fans begeistert von der Tochter der Moderatorin und äußern zahlreich ihre Bewunderung. "So hübsch!", schwärmen einige Fans unter dem Clip und versehen ihre Kommentare mit Herz-Emojis. Viele staunen über den deutlichen Wachstumsschub des Mädchens und betonen, wie sehr sie ihrer Mutter ähnelt. Die Reise, deren Ziel die 48-Jährige nicht näher verrät, scheint für die Familie eine willkommene Gelegenheit zu sein, dem oft hektischen Alltag zu entfliehen und gemeinsame Zeit zu genießen.

Jana Ina, die als Model und Reality-TV-Star bekannt wurde, zeigt sich stolz auf ihre Familie, wahrt dabei jedoch immer ein gewisses Maß an Privatsphäre. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Giovanni Zarrella (47) hat sie zwei Kinder, deren Identität sie weitgehend aus der Öffentlichkeit heraushält. Umso größer ist das Interesse am aktuellen Clip, der zu den seltenen Einblicken in ihr Familienleben zählt. Ihre Tochter, die inzwischen fast ihre Größe erreicht, erinnert viele Fans an den unverwechselbaren Stil und das Charisma ihrer Mutter.

Instagram / janainazarrella Jana Ina Zarrella, TV-Bekanntheit

Getty Images Jana Ina Zarrella, September 2024

AEDT Jana Ina Zarrella und Giovanni Zarrella im September 2024