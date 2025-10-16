Drüber stehen: Aleksandar Petrovic ist Shitstorms gewohnt

Aleksandar Petrovic (34) gehört zu den Realitystars, die immer wieder in der Kritik stehen. Aktuell ist der Influencer mit seiner Partnerin Vanessa Nwattu bei Temptation Island V.I.P. zu sehen – und muss sich auch dafür harte Kritik im Netz anhören. Gegenüber Promiflash erklärt Aleks aber jetzt, dass er einfach über den Shitstorms steht. "Ich bin es gewohnt. Mittlerweile ist es mein dritter oder vierter Shitstorm, also es ist nichts Neues für mich", meint er nüchtern. Mit seinen Hatern wolle Aleks sich nicht auf Augenhöhe begeben: "Du musst dir immer denken, Leute, die haten, sind Leute, die unter dir sind. Niemand, der weiter im Leben ist als du, wird dich schlecht reden."

Aktuell ist es vor allem wieder Aleks' Ruf als "maskuliner Mann", wie er sich selbst nennt, der den Zuschauern von "Temptation Island" ein Dorn im Auge ist. Tatsächlich polarisiert das Verhalten des 34-Jährigen nicht nur – die Fans der Show sind entsetzt, als er betont, es nicht zu mögen, wenn Freundin Vanessa "rebellisch ist". Unter anderem auf Instagram häufen sich kritische Kommentare: "Würde mein Partner so eine Aussage treffen, wäre ich direkt weg!" Viele User werfen Aleks toxisches Verhalten vor. Er selbst ist sich aber keiner Schuld bewusst. Seine Ansichten erklärt er so: "Ich sehe mich in der Versorgerrolle und die Frau in der Schöpferrolle. [...] Ein Team unterstützt sich gegenseitig."

Die Beziehung von Aleks und Vanessa stand von Anfang an in der Kritik – das betraf allerdings viel mehr Aleks als seine Partnerin. Die beiden lernten sich nämlich in einer früheren Staffel "Temptation Island V.I.P." kennen. Der Unternehmer nahm damals mit seiner Ex-Freundin Christina Dimitriou (33) teil. In der Show entwickelte er aber Gefühle für Vanessa, während Christina dabei zuschauen durfte. Bei seinem zweiten Versuch in dem TV-Treuetest hat Aleks aber ein besseres Gefühl. "Also, ich bin keiner, der jetzt da irgendeinen Schwachsinn macht. Bei dir [Vanessa] war das ja auch eine einmalige Ausnahmesituation. Hoffen wir mal, ne?", scherzte er vor der Sendung im Interview mit RTL.

IMAGO / STAR-MEDIA Aleks Petrovic, Oktober 2025

RTL / Dustin Leonhard Grieß Vanessa Nwattu und Aleksandar Petrovic

Instagram / C-QVBJQtXOS Aleks Petrović und Vanessa Nwattu im Mai 2024