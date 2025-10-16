Wie Christina: Auch Promi-BB-Pinar bestreitet Show-Allianz

Pinar Sevim (29) hat jetzt auf die Vorwürfe über angebliche Absprachen vor ihrer Teilnahme an Promi Big Brother reagiert. Matthias Mangiapane (42) hatte in der "Promi Big Brother - Die Late Night Show" behauptet, dass zwischen der 29-Jährigen und weiteren Teilnehmern wie Laura Maria Lettgen (30), Christina Dimitriou (33), Paco Herb und Andrej Mangold (38) eine Strategie abgesprochen worden sei. Auf Nachfrage von Promiflash erklärte die Reality-TV-Darstellerin jetzt jedoch: "Ich weiß nicht, wie man darauf kommt. Davon habe ich nichts mitbekommen." Besonders betonte sie, dass solche Absprachen keinen Sinn ergäben, da letztlich die Zuschauer und nicht die Teilnehmer selbst über den Verlauf der Show entscheiden.

Pinar erläuterte weiter, dass weder vor noch während der Show jemand an sie herangetreten sei, um eine Allianz zu schmieden. Zwar kenne sie Laura und Paco flüchtig aus der Zeit vor der Show, doch privaten Kontakt habe es nie gegeben. Die Möglichkeit einer solchen Absprache empfindet sie als absurd: "Es bringt auch gar nichts. In anderen Formaten mag das vielleicht funktionieren, aber nicht bei 'Promi Big Brother'." Die Teilnehmer sollten ihrer Meinung nach das Format ernst nehmen und nicht "unfair" agieren. Solches Verhalten sei den Mitspielern gegenüber respektlos und habe in einer Show wie dieser keinen Platz.

Auch Christina äußerte sich gegenüber Promiflash bereits zu den Gerüchten um eine mögliche Allianz. Sie machte deutlich: "Was hab ich mit den anderen zu tun? Was für eine Absprache davor? Die Leute sind echt bekloppt. Die malen sich irgendwas aus." Die ehemalige Temptation Island V.I.P.-Kandidatin stellte klar, dass es keine geheimen Absprachen gegeben habe. Ein Gespräch über Strategien habe lediglich im laufenden Spiel stattgefunden. "Es gab keine Allianz. Wir hatten nur das Gespräch, was man eventuell machen könnte", betonte sie.

Sat1 Pinar Sevim zieht ins Promi Big Brother-Haus 2025 ein

Joyn Paco Herb, Christina Dimitriou und Pinar Sevim bei "Promi Big Brother"

Joyn Die Kandidaten von "Promi Big Brother" 2025