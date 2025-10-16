Ist die Romanze aus? Tom Cruise und Ana sollen getrennt sein

Schauspieler Tom Cruise (63) und Schauspielkollegin Ana de Armas (37) sollen ihre Beziehung nach nur wenigen Monaten beendet haben. Die beiden Stars, deren Verbindung im Februar dieses Jahres erstmals öffentlich wurde, verbrachten seitdem viel Zeit zusammen und wurden bei gemeinsamen Ausflügen in London, Woodstock und auf Menorca gesichtet. Ein Insider erklärte gegenüber der Zeitung The Sun: "Der Funke war weg, aber sie mögen die Gesellschaft des anderen und sind sehr erwachsen damit umgegangen." Nach dieser kurzen Romanze entschieden sich beide offenbar, zukünftig eine rein freundschaftliche Beziehung zu führen.

Die kurze Romanze hatte zuletzt an Fahrt aufgenommen: In London sollen sie zusammen mit dem Hubschrauber unterwegs gewesen sein und ein Oasis-Konzert im Wembley-Stadion besucht haben, in Vermont wurden sie Händchen haltend fotografiert. Im Juli wiederum entspannten die beiden auf einer Yacht vor Menorca, was Spekulationen zusätzlich befeuerte. Zwar gab es keine öffentliche Bestätigung ihrer Romanze, doch ihre gemeinsamen Reisen und Paparazzi-Bilder ließen keinen Zweifel daran, dass sie mehr als Freunde waren. Laut The Sun sei die Trennung einvernehmlich erfolgt, beide blieben im Guten verbunden – und eine berufliche Zusammenarbeit gehe weiter.

Tom, der unter anderem in seinen früheren Ehen mit Nicole Kidman (58) und Katie Holmes (46) für Schlagzeilen sorgte, pflegt Berichten zufolge ein professionelles Verhältnis zu Ana nach dem Liebes-Aus. Ana selbst hat ebenfalls eine bewegte Vergangenheit in Sachen Romanzen – zuletzt war sie mit Schauspieler Ben Affleck (53) liiert. Ihre Verbindung zu Tom sorgte für große Aufmerksamkeit, doch der Fokus der beiden liegt jetzt offenbar darauf, getrennte Wege zu gehen, ohne die freundschaftliche Basis zu verlieren. Fans dürfen gespannt sein, ob sie auf der Leinwand die gleiche Chemie haben werden, die sie für kurze Zeit im realen Leben zu verbinden schien.

Lisa Maree Williams/Getty Images, Neilson Barnard/Getty Images for Vanity Fair Tom Cruise und Ana de Armas

Getty Images Ana de Armas bei der "Eden"-Premiere im September 2024

Getty Images Tom Cruise, Juli 2023