Hollywoodstar Diane Keaton hinterlässt Vermögen ihrem Hund

Die legendäre Schauspielerin Diane Keaton (†79), bekannt aus Filmen wie "Der Stadtneurotiker" und "Was das Herz begehrt", ist am 11. Oktober 2025 im Alter von 79 Jahren verstorben. Doch nicht nur ihre Fans und zwei Kinder, sondern auch ihr geliebter Hund Reggie trauern um sie. Wie eine Quelle gegenüber Rob Shuters Substack enthüllte, hat die "Annie Hall"-Darstellerin ihrem geliebten Golden Retriever stolze fünf Millionen Dollar aus ihrem geschätzten 100-Millionen-Dollar-Vermögen hinterlassen. Das Geld soll sicherstellen, dass Reggie, der "ihre Welt" war, ein Leben in Würde führen kann. Zudem soll ein Teil des Geldes an Tierschutzorganisationen gespendet werden.

Dianes plötzlicher Tod hat viele Schockwellen ausgelöst. Berichten zufolge verschlechterte sich die Gesundheit der Oscar-Preisträgerin überraschend und rapide. Während ihrer letzten Monate hielt sie sich, nur umgeben von ihren engsten Angehörigen, aus der Öffentlichkeit zurück. Eine Quelle erinnerte daran, wie Diane noch vor wenigen Monaten täglich mit Reggie spazieren ging, stets in ihrer typischen Aufmachung mit Hut und Sonnenbrille. "Sie war eine Persönlichkeit, wie man sie nur selten trifft – exzentrisch, freundlich und herzallerliebst", beschrieb ein Bekannter sie. Ihre Todesursache bleibt aktuell noch ungeklärt.

Die Schauspielerin war nicht nur durch ihre Rollen, sondern auch durch ihre außergewöhnlichen Beziehungen in Hollywood bekannt. Einer ihrer prominentesten früheren Partner, der Regisseur Woody Allen (89), würdigte sie in einem Aufsatz für die Free Press und beschrieb sie als "unvergleichlich" und jemanden, "wie die Welt ihn nie wieder erleben wird". Mit ihrer unkonventionellen Art, ihrem bemerkenswerten Humor und ihrer Liebe zum Detail – sei es bei Architektur, Mode oder eben ihrem Hund Reggie – hinterlässt Diane eine einzigartige und eindrucksvolle Spur, die noch lange nachhallen wird.

Getty Images Diane Keaton, Schauspielerin

Instagram / diane_keaton Diane Keaton und ihr Hund Reggie im Februar 2024

Getty Images Diane Keaton mit ihren Kindern Duke und Dexter im Juni 2018