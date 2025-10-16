Todesursache bekannt: Daran starb Hollywoodstar Diane Keaton

Die Schauspielwelt trauert um Diane Keaton (†79). Die Oscar-Preisträgerin verstarb am 11. Oktober 2025 im Alter von 79 Jahren in Kalifornien – genauere Informationen blieben bislang unter Verschluss. Doch wie ihre Familie jetzt gegenüber dem Magazin People bestätigte, war eine Lungenentzündung die Todesursache. In einer emotionalen Stellungnahme bedankten sich ihre Angehörigen für die überwältigende Anteilnahme und die zahlreichen Botschaften, die sie in den letzten Tagen erhalten haben.

Diane wurde als Schauspielikone berühmt und prägte mit ihren Rollen in Filmen wie "Der Pate" und "Das Schlafzimmerfenster" eine ganze Ära. Ihre einzigartigen Darstellungen brachten ihr nicht nur zahlreiche Auszeichnungen, darunter einen Oscar für ihre Rolle in "Der Stadtneurotiker", sondern auch den Respekt und die Bewunderung von Millionen Fans weltweit ein. In den letzten Monaten ihres Lebens war sie vor allem von ihrer Familie umgeben – viele Details ihrer Krankheitsgeschichte wurden bewusst privat gehalten.

Abseits der Leinwand war die Hollywood-Ikone bekannt für ihre Liebe zu Tieren und ihren Einsatz für die Unterstützung von Obdachlosen. Die Mutter von zwei Adoptivkindern, Tochter Dexter und Sohn Duke, führte ein Leben, das ebenso von Hingabe und Mitgefühl geprägt war wie von ihrer beruflichen Brillanz. Ihr Sinn für Humor, ihr Charisma und ihr unverkennbarer Stil machten sie zu einer unvergesslichen Persönlichkeit, die weit über Hollywood hinaus Menschen inspirierte. Ihren Anhängern bleibt nicht nur ihr beeindruckendes Werk, sondern auch eine Erinnerung an eine Frau, die stets mit Herz und Leidenschaft agierte.

Getty Images Schauspielerin Diane Keaton

Imago Al Pacino als Michael Corleone und Diane Keaton als Kay Adams in "Der Pate" (1972)

