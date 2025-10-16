Enttäuscht? Sarah-Janes erste Worte nach Promi-BB-Niederlage

Dieses Aus bei Promi Big Brother kam überraschend: Sarah-Jane Wollny (27) musste gestern die TV-WG verlassen. Auf dem offiziellen Instagram-Account der Show meldete sich die Reality-Darstellerin nun zu Wort und hatte versöhnliche Töne im Gepäck. "Ich habe die Zeit genossen, sehr viel über mich gelernt und ich danke euch allen für die Unterstützung", erklärte die 27-Jährige. Obwohl sie ihren Exit offenbar nicht erwartet hatte, zeigte sie sich kämpferisch: "Ich kann mit erhobenem Haupt gehen und freue mich jetzt erstmal auf meine Familie."

Warum die Zuschauer sich ausgerechnet gegen Sarah-Jane entschieden haben, ließ die TV-Bekanntheit aber vorerst unbeantwortet. In ihrer Zeit bei der Show war sie jedoch immer wieder mit ihren Mitstreitern angeeckt – darunter Michael Naseband (60), Doreen Dietel (51) und zuletzt auch TikTokerin Karina (47) alias Karina2You. Ob ihr Nominierungs-Zoff mit der 47-Jährigen letztendlich zu viel für die Zuschauer war? Der Wollny-Spross hatte Karina dafür kritisiert, Marc Terenzi (47) zuerst nominiert zu haben, sodass er für sie nicht mehr zur Wahl stand.

Der Grund, warum es die beiden auf den Ex von Verena Kerth (44) abgesehen hatten, war folgender: Die Bewohner warfen dem Sänger vor, mit Taktik und sogenannten "Spielchen" zu arbeiten. Besonders der Vorwurf, Achim Petry (51) hätte ihm angeblich verraten, dass er nominiert werden sollte, sorgte für hitzige Diskussionen. Laura Maria Lettgen (30) reagierte darauf mit deutlichen Worten: "Marcs Spielchen sind so durchschaubar. Ich sage dir eins, der wird hier nicht mehr lange bleiben. Das kotzt mich alles so an. Ich kann seine Scheiße nicht mehr hören. Das ist alles auswendig gelernt."

Joyn / Marc Rehbeck Sarah-Jane Wollny, "Promi Big Brother"-Kandidatin 2025

Joyn Sarah-Jane Wollny bei "Promi Big Brother" 2025

Joyn Laura Blond und Sarah-Jane Wollny bei "Promi Big Brother", 2025