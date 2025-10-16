"Unglaublicher Body": Promihof-Alicia ist in Giulia vernarrt

Alicia King macht keinen Hehl aus ihrer Bewunderung für Giulia Siegel (50): In einer neuen Folge von "Der Promihof" suchte sie das Gespräch unter vier Augen und überschüttete ihre Mitstreiterin mit Komplimenten. "Dein Body – unglaublich!", schwärmte Alicia und ergänzte: "Deine Art ist zauberhaft!" Giulia blieb zwar zurückhaltend, bedankte sich aber höflich und hörte zu. Gegenüber der Kamera machte Alicia zudem deutlich, dass Giulia "genau ihr Beuteschema" sei.

Sie wünsche sich, dass der Kontakt auch außerhalb des Formats bestehen bleibt: "Du bist eine ganz, ganz tolle Frau. Ich würde mich freuen, dich irgendwann wiederzusehen, da würde ich mich ein Loch in den Bauch freuen." Ob Alicia mehr als nur freundschaftliche Gefühle für Giulia im Sinn hat, ist zum aktuellen Zeitpunkt der Ausstrahlung noch nicht bekannt. Eines ist jedoch sicher: Giulia ist seit fast zehn Jahren in einer glücklichen Beziehung mit dem Fernsehkoch Ludwig Heer (44).

Später folgte die erste Nominierung auf dem Hof: Trotz der warmen Worte gab Giulia ihre Stimme ausgerechnet an Alicia. Ihre Begründung im Format: Es gehe Alicia nicht gut innerhalb der Show. Trost gab es gleich dazu. "Dann wartet eine heiße Wanne", meinte Giulia und versprach für die Zeit nach dem Format ein "Kaffeetrinken". Alicia nahm ihrer Mitbewohnerin diese Entscheidung jedoch nicht übel. Sie betonte vorab, dass Giulia ihr einen Gefallen tun würde, wenn diese Alicia ihre Stimme gebe. Herausgewählt wurde am Ende aber nicht Alicia, sondern Sandra Sicora (33).

"Der Promihof" – ab 15. Oktober immer mittwochs auf RTLZWEI, sieben Tage vorab auf RTL+.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Giulia Siegel und Alicia King bei "Der Promihof"

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Alicia King bei "Der Promihof"

Anzeige Anzeige

Getty Images Giulia Siegel und Ludwig Heer bei der Lambertz Monday Night im Januar 2024