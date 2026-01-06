Paul McCartneys Ex Heather erleidet Skiunfall in Österreich

Schreckmoment in den Alpen: Heather Mills (57) stürzte nun während eines Trips ins österreichische Hinterglemm auf der Skipiste. Die frühere Paralympics-Sportlerin und Ex-Frau von Paul McCartney (83) war zu Jahresbeginn unterwegs, als bei der letzten Abfahrt ihre Prothesenstütze nachgab und sie zu Boden fiel. Wie ihr Sprecher jetzt der Daily Mail erklärte, hatten sich bei hoher Geschwindigkeit die Schrauben an der Halterung ihres Prothesen-Brace gelöst, die Konstruktion gab nach, und Heather krachte in den Schnee. Die 57-Jährige muss nun für fünf Tage auf Krücken bleiben, bis die Schwellung ihres verbliebenen Beinstumpfs abgeklungen ist.

Zum Glück seien weder Knochen noch die Prothese selbst gebrochen, lediglich die Stütze müsse in einer Spezialklinik repariert werden, was nur wenige Stunden dauern soll. Auf Instagram zeigte sich Heather kurz nach dem Unfall bereits wieder im knallorangenen Skianzug und Sonnenbrille an der Seite ihrer Freundin Maja. "Ich hoffe, ihr hattet alle einen guten Start ins neue Jahr", schrieb Heather und berichtete von ihrem Unfall. "Glücklicherweise konnte ich den Fotoshooting-Termin auch auf einem Bein wahrnehmen." Laut Daily Mail sei der Zwischenfall zwar "unglücklich" gewesen, Heather sei jedoch dankbar, dass es sich um den letzten Lauf des Tages gehandelt habe.

Heather, die seit einem Motorradunfall 1993 eine Unterschenkelprothese trägt, ist leidenschaftliche Skifahrerin und hält seit 2015 den Guinness-Weltrekord als schnellste weibliche Skifahrerin mit Behinderung. Privat ist sie seit 2019 mit dem Produzenten Mike Dickman liiert, mit dem sie erst kürzlich Weihnachten in New York verbrachte, wie die Daily Mail berichtet. Nachdem sie in der Vergangenheit als paralympische Skiläuferin große Erfolge feierte, widmet sie sich heute unter anderem ihrer Arbeit als Advokatin für Menschen mit Amputation sowie einer veganen Lebensweise. Auf Instagram schreibt sie zuversichtlich: "Ich freue mich auf ein großartiges Jahr 2026."

Anzeige Anzeige

Imago Heather Mills bei der Star Challenge im Rahmen des FIS Weltcups in Flachau

Anzeige Anzeige

Imago Heather Mills bei den Prince's Trust and TKMaxx & Homesense Awards 2024 in London

Anzeige Anzeige

Imago Heather Mills bei einer Pressekonferenz 2024 in Bonn