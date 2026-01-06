Bauer Christopher und Pauline teilen ihr erstes Pärchen-Foto

Offiziell und ganz verliebt: Bei Bauer sucht Frau funkte es zwischen Christopher und Pauline in der Hofwoche, jetzt zeigen die beiden, was abseits der Kameras weitergewachsen ist. Nach dem Ende der TV-Ausstrahlung teilen sie auf Instagram ihr erstes gemeinsames Pärchenfoto – aufgenommen fernab des Trubels, nur für sie, nun aber mit allen geteilt. Zu sehen: zwei strahlende Gesichter, nah beieinander, dazu Worte, die keinen Zweifel daran lassen, dass aus der Fernsehreise echte Zweisamkeit geworden ist. Der Reality-TV-Star und seine Herzensfrau lassen damit keinen Raum mehr für Spekulationen, wann sie "es" offiziell machen. Der Moment gehört ihnen – und plötzlich allen, die mitgefiebert haben.

Unter dem Bild läuft die Kommentarspalte heiß. Komplimente, Herz-Emojis und Glückwünsche überfluten den Post, viele sprechen vom "Traumpaar der Staffel". Ein Fan jubelt: "Da hat jemand seine Königin gefunden", ein anderer schwärmt von einem "Magic Moment" beim Zuschauen. Es sind Nachrichten voller Wärme, die das Bild innerhalb kurzer Zeit zum Fanliebling machen. Auffällig: Die Reaktionen feiern nicht nur die große Geste, sondern den Ton der beiden – ruhig, liebevoll, ohne Pose. Genau diese Mischung hatte das Duo schon vor dem Finale ausgezeichnet. Jetzt, wo die Kameras aus sind, verlagert sich die Geschichte zu ihnen nach Hause. "Die Reise ging im Fernsehen los, aber sie geht im echten Leben weiter", schreiben sie unter das Foto und setzen damit das Kapitel fort, das Zuschauer bislang nur erahnen konnten.

Abseits der großen Auftritte wirkt ihre Nähe bodenständig und gut eingespielt. Pauline, die in der Show schnell zur vertrauten Stütze für den Bauern wurde, hatte im Alltag früh Struktur und Herz mitgebracht – vom gemeinsamen Organisieren bis zu kleinen Gesten, die im Gedächtnis bleiben. Christopher revanchierte sich damals mit Selbstgebackenem, sie mit Ordnung und Fürsorge. Aus solchen Momenten scheinen Rituale geworden zu sein, die beide nicht mehr missen möchten. Wer ihnen seitdem folgt, sieht zwei Menschen, die ihre Vertrautheit nicht überhöhen, sondern im Kleinen zeigen: gemeinsames Kochen, kleine Überraschungen, Wochenenden, die nie lang genug scheinen. Genau diese Normalität zwischen Hof, Küche und Kaffeepausen macht den Reiz ihres Pärchen-Pics aus – es ist ein Schnappschuss aus einem Leben, das gerade erst richtig beginnt.

Instagram / christopher__krebs Pauline und Christopher von "Bauer sucht Frau", Januar 2026

Instagram / christopher__krebs Christopher Krebs, Teilnehmer bei "Bauer sucht Frau"

RTL "Bauer sucht Frau"-Kandidaten Christopher und Pauline