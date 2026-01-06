Nicht verhütet: Erwarten Laurenz Pesch und Brenda ein Baby?

Bei Reality Backpackers sorgt eine Szene für offene Münder: Laurenz Pesch sitzt einem Schamanen gegenüber, der ihm vor laufender Kamera eine Prognose macht – und wie! "Du wirst ein Baby bekommen", verkündet der Mann, bevor er noch einen draufsetzt: "Es wird ein Junge." Die Begegnung wurde in der aktuellen Folge gezeigt, während Brenda Brinkmann und Laurenz zwar in derselben Show, aber nicht im selben Team unterwegs sind. Statt ungläubig zu lachen, wirkt Laurenz plötzlich leise und gerührt. Er schaut in die Kamera und öffnet sich. Genau dieser Moment lässt Fans rätseln, ob aus dem TV-Abenteuer bald Familiennews werden könnten.

Denn Laurenz hält mit einem pikanten Detail nicht hinterm Berg. "Ist vielleicht ein bisschen intim, aber Brenda und ich, wir haben in der letzten Zeit, als wir noch was miteinander hatten, nicht verhütet", sagt der Reality-Star in die O-Ton-Kamera. Auf die Prophezeiung angesprochen, legt er nach: "Wenn der Schamane jetzt sagt, es ist ein Junge unterwegs, dann kann das sein." Offiziell bestätigt ist nichts, doch die Worte sprechen für sich und heizen die Diskussionen in den sozialen Netzwerken an. In der Show selbst bleiben Laurenz und Brenda getrennt in ihren Gruppen, doch ihre gemeinsame Vergangenheit rückt plötzlich wieder ins Rampenlicht. Die Frage, ob die spirituelle Vorhersage nur TV-Magie ist oder bald Realität, bleibt nach der Folge offen – aber das Gespräch ist da.

Brenda und Laurenz kennen sich aus der Reality-Welt, in der Nähe, Flirts und alte Gefühle oft zwischen Challenge und Lagerfeuer wieder aufflammen. Hinter den Kulissen pflegen beide einen direkten Umgang mit der eigenen Community und teilen private Einblicke gerne ungefiltert. Genau diese Ehrlichkeit macht ihren Reiz aus und sorgt regelmäßig für Gesprächsstoff. Laurenz zeigt sich in Interviews häufig als jemand, der Dinge nicht größer macht, als sie sind, während Brenda als temperamentvolle, aber humorvolle Mitstreiterin gilt. Gemeinsam haben die zwei eine Dynamik, die Fans schon länger fasziniert – zwischen Konkurrenz auf dem Trail und Verbundenheit abseits der Kameras. Ob daraus mehr entsteht, liegt nun nicht nur in den Händen eines TV-Schamanen.

RTL / Dustin Leonhard Grieß Brenda Brinkmann und Laurenz Pesch, "Temptation Island V.I.P."-Kandidaten 2025

Instagram / laurenz.pesch Reality-Star Laurenz Pesch 2025

Instagram / brenda_bkn Realitystar Brenda Brinkmann im März 2025