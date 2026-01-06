Ina Borck kommentiert die Schwangerschaftsgerüchte im Netz

Ina Borck (29) hat die brodelnde Gerüchteküche rund um eine angebliche Schwangerschaft selbst gestoppt – und das mit einem Augenzwinkern. In einer Fragerunde auf Instagram wurde die Creatorin von einem Fan direkt konfrontiert: "Bist du schwanger? Es geht das Gerücht auf TikTok rum." Die Antwort kam prompt und eindeutig. Ina schrieb: "Nicht, dass ich wüsste. Bitte nicht immer alles glauben". Dazu setzte sie ein Tränenlach-Emoji und nahm dem Hype so innerhalb weniger Sekunden den Wind aus den Segeln.

Auslöser der Spekulationen waren Beiträge auf TikTok, in denen Nutzer eine Schwangerschaft vermuteten und diese Vermutung weiterverbreiteten. Konkrete Anhaltspunkte gab es nicht. Umso klarer fiel Inas Replik aus: keine Baby-News, keine versteckte Andeutung. Mit ihrer nüchternen Formulierung und dem humorvollen Emoji sendete die Influencerin gleich zwei Botschaften – erstens ein deutliches Nein und zweitens den Appell, virale Behauptungen kritisch zu prüfen. Ihre Bitte "Bitte nicht immer alles glauben" richtete sich an die gesamte Community und zielte auf einen bewussteren Umgang mit Gerüchten im Netz.

Privat gibt sich Ina gern nahbar, ohne jeden Moment zu überinszenieren. Vor Kurzem zeigte sie, wie sie besondere Tage lieber in Ruhe mit Partner Fabi ausklingen lässt, statt großes Tamtam zu machen. Solche Einblicke zeichnen ein Bild von jemandem, der Nähe zulässt, aber Grenzen wahrt – und genau diese Balance spiegelt sich auch in ihrer Reaktion auf die aktuellen Spekulationen wider. Zwischen Alltagsmomenten und kleinen Liebesritualen pflegt die Influencerin den direkten Draht zu ihren Followern, setzt auf klare Worte und eine Prise Humor – und belässt Privates dort, wo es hingehört.

Anzeige Anzeige

Instagram / inaontour Ina Borck, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / inaontour Ina Borck, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / inaontour Inaontour, Influencerin