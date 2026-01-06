Gwyneth Paltrow wegen Trennung von Chris Martin gefeuert

Gwyneth Paltrow (53) hat enthüllt, dass ihre Trennung von Chris Martin (48) auch Auswirkungen auf ihre Karriere hatte. Im Podcast "Good Hang with Amy Poehler" sprach die Schauspielerin über ihre Erfahrungen nach der öffentlichen Bekanntgabe ihrer Scheidung im Jahr 2014. Zu dieser Zeit habe sie überraschend eine Filmrolle verloren. "Ich sollte in einem Film mitspielen, aber nach all dem Trubel in der Presse meinte der Verleiher wohl, das sei zu heiß, um damit umzugehen", erzählte Gwyneth. Mit ironischem Unterton fügte sie hinzu: "Also wurde ich gefeuert. Das war großartig, denn ich steckte mitten in der Scheidung und verlor auch noch den Job."

Die Entscheidung von Gwyneth und Chris, ihre Trennung als "bewusste Entpaarung" zu bezeichnen, sorgte damals für großes Aufsehen. Der Begriff wurde vielfach diskutiert und brachte heftige Reaktionen. Im Rückblick kann die Schauspielerin verstehen, warum manche Menschen so negativ auf die Bezeichnung reagierten. Sie erklärte: "Wenn man selbst eine unschöne Scheidung erlebt hat, könnte diese Idee den Eindruck vermitteln, dass man etwas falsch gemacht hat."

Schon vor rund einem halben Jahr hatte Gwyneth in einem anderen Podcast ganz offen über ihre Gefühle am Ende der Ehe gesprochen. Damals berichtete die Schauspielerin in "Call Her Daddy", dass sie kurz nach ihrem 38. Geburtstag das tiefe Gefühl hatte, dass ihre Ehe nicht mehr zu retten sei. "Und schließlich kam ich an den Punkt, an dem ich dachte, dass ich auf mich selbst hören muss", schilderte Gwyneth dort. Sie erinnerte sich auch daran, wie sich nach der Geburt ihrer Kinder eine gewisse Einsamkeit in der Beziehung breitgemacht hatte und unterschiedliche Vorstellungen vom Leben zunehmend für Distanz sorgten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Gwyneth Paltrow und Chris Martin, 2014

Anzeige Anzeige

Getty Images Gwyneth Paltrow bei der Premiere von "Marty Supreme" in New York am 16. Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Bei der Women in Entertainment Gala: Gwyneth Paltrow im Beverly Hills Hotel, 3. Dezember 2025