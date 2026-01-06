"The Office"-Star Craig Robinsons Gewichtsverlust verblüfft

Craig Robinson (54) hat am Sonntagabend bei den Critics Choice Awards in Los Angeles alle Blicke auf sich gezogen. Der "The Office"-Star präsentierte sich auf dem roten Teppich deutlich schlanker als noch vor wenigen Jahren und strahlte in einem langen, bordeauxfarbenen, zweireihigen Anzugjackett über schwarzem Hemd und passender Hose. Der Schauspieler und Komiker, der für seine Rolle als Darryl Philbin weltweit bekannt ist, nutzte den glamourösen Auftritt, um seine beeindruckende Verwandlung zu zeigen – und sprach direkt vor Ort mit der Daily Mail darüber, wie er es geschafft hat, so viel Gewicht zu verlieren.

Gegenüber dem britischen Portal stellte Craig klar, dass hinter seiner neuen Silhouette keine Abnehmspritzen oder Trendmedikamente stecken. "Es ist kein Ozempic, nur reines Training, nicht trinken und viel Intervallfasten", erklärte der Comedian im Gespräch mit der Daily Mail. Seine Transformation sei das Ergebnis von rund "zweieinhalb Jahren" harter Arbeit. Ein festes Zielgewicht habe er zwar nicht, aber die Reaktionen seines Umfelds bekommt er deutlich zu spüren: "Ich versuche herauszufinden, was das Zielgewicht sein wird, weil ich abnehme und dann sagen die Leute: 'Du nimmst zu viel ab.' Also muss ich das rausfinden, aber ich mache mir keine Sorgen", beschrieb er seinen aktuellen Stand. Selbst über ein paar Extrakilos durch die Feiertage – er habe "drei Kilogramm" zugelegt – sprach der Star ganz offen.

Gesundheit und Wohlbefinden ziehen sich bei Craig schon länger wie ein roter Faden durch sein Leben. Bereits 2017 erzählte er in der Talkshow "Harry" von Harry Connick Jr., dass er rund 25 Kilogramm verloren habe, damals noch mit veganer Ernährung und kompletter Alkoholpause: "Ich habe seit Januar nicht mehr getrunken", sagte er damals. In einem Interview mit dem Magazin Us Weekly erklärte er 2024, eines seiner großen Ziele sei es, "einen gesunden Lebensstil zu führen" und jeden Tag zumindest ein bisschen Sport zu machen: "Etwas ist besser als nichts." In seiner Freizeit geht der Schauspieler gerne spazieren und wandern, sammelt dabei Spazierstöcke aus aller Welt – etwa aus Frankreich, Jamaika oder Afrika – und schwärmt gleichzeitig von veganem Essen, auch wenn er sich selbst nicht strikt vegan ernährt.

Getty Images Craig Robinson bei den Critics Choice Awards 2026 in Santa Monica

Getty Images Craig Robinson am Unici Casa Gallery Event, 2013

Getty Images Craig Robinson auf dem Filmfestival in Venedig im September 2021