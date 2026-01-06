Süß: Loredana Wollny begrüßt ihr zweites Baby auf der Welt

Loredana Wollny (21) hat aufregende Neuigkeiten mit ihren Fans geteilt: Die Die Wollnys-Bekanntheit ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Auf Instagram verkündete sie die frohe Botschaft und teilte neben einem Foto, auf dem die Hand ihres Babys zu sehen ist, auch einige emotionale Worte: "Wir haben es geschafft. Nach all den Monaten des Wartens, Hoffens, Bangens und Träumens bist du nun endlich da. Unser Baby. Unser kleines Wunder." Sie schrieb von unendlicher Liebe und Dankbarkeit, die sie und ihre Familie nun erfüllen. Für die junge Mutter, ihren Partner Servet und den kleinen Aurelio, der jetzt großer Bruder ist, beginnt damit ein neuer Lebensabschnitt voller Glück und Abenteuer.

In dem Post beschreibt die Influencerin auf berührende Weise den Moment, als sie das Baby das erste Mal in den Armen hielt: "In dem Moment, in dem wir dich zum ersten Mal gesehen und gehalten haben, stand die Welt für einen Augenblick still." Sie sei überwältigt von den Gefühlen, die die Geburt ihres zweiten Kindes mit sich brachte, und sprach von einem "kleinen Wunder", das größer sei, als sie es sich jemals hätte vorstellen können. Zusammen mit Servet wolle sie das Baby auf seinem Lebensweg begleiten und es mit Liebe und Fürsorge überschütten.

Die vergangenen Monate waren für die Tochter von Silvia Wollny (60) alles andere als leicht. Während der Schwangerschaft musste sie sich mit schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen auseinandersetzen und ihre Wahlheimat Türkei kurzfristig verlassen. Die Influencerin war in Deutschland auf medizinische Hilfe angewiesen, während ihr Partner und ihr Sohn Aurelio zunächst in der Türkei bleiben mussten. "Ich fühle mich verzweifelt, hilflos, alleingelassen", teilte sie damals offenherzig mit ihren Fans auf Instagram. Der schmerzhafte Abschied von ihrer kleinen Familie und die Angst um ihren eigenen Gesundheitszustand verlangten Loredana einiges ab. Erst Mitte November war die Familie wieder vereint.

Loredana Wollny, TV-Star

Loredana Wollny hat ihr zweites Baby bekommen, Januar 2025

TV-Star Loredana Wollny ist wieder mit ihrem Mann Servet und ihrem Sohn Aurelio vereint, November 2025.