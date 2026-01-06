An Silvester: Barron Trump wirkt zurückhaltend und unnahbar

Barron Trump (19) hat bei der Silvesterparty in Mar-a-Lago für Gesprächsstoff gesorgt. Während Papa Donald Trump (79) und Mama Melania Trump (55) mit Gästen plauderten, blieb der 19-Jährige in schwarzem Anzug und mit Fliege auffallend still an ihrer Seite stehen. Aufnahmen vom 31. Dezember 2025 zeigen, wie Barron reglos zuschaut, als unter anderem Kristi Noem zu "Ice Ice Baby" tanzt. In sozialen Netzwerken lösten die Clips spitze Kommentare aus: Nutzer nannten ihn "merkwürdig" und "antisozial". Andere spekulierten über sein Sozialleben und behaupteten, er habe "keine Freunde" und wirke "miserabel".

Tatsächlich ist der "First Son" und sein Privatleben seit Beginn seines Studiums immer wieder Thema. Kaya Walker, frühere Präsidentin der NYU College Republicans, beschrieb ihn gegenüber Medien als "eine Kuriosität auf dem Campus" und sagte: "Er geht zur Vorlesung und sofort wieder nach Hause." Sie behauptete zudem, eine Professorin habe geäußert, Barron "gehöre hier nicht wirklich hin". Für das zweite Studienjahr soll er Kurse am NYU-Standort in Washington D.C. belegt haben. Um sein Umfeld klein zu halten, verzichtet er laut einem Insider darauf, seine Handynummer herauszugeben, und vernetzt sich mit einem kleinen Freundeskreis über Videospiele und die App Discord. "Es ist Gamer-Bro-Kultur, sie fragen nach dem Gamertag", erklärte die Quelle.

Privat soll Barron eine eher zurückgezogene, fast apolitische Lebensweise pflegen, die ihn von den turbulenten politischen Welten seines Vaters abgrenzt. Während seiner Studienzeit in New York lebte Donalds jüngster Sohn offenbar weitgehend abseits der Öffentlichkeit. Sein Umzug nach Washington dürfte dabei zu einem zurückgezogeneren Alltag beigetragen haben. Bemerkenswert ist, dass trotz großer öffentlicher Aufmerksamkeit ein tieferer Einblick in sein Privatleben stets ausblieb. Viel scheint jedoch darauf hinzudeuten, dass Barron sich in kleineren, vertrauten Kreisen wohler fühlt und vor lauter Präsenz lieber Ruhe bewahrt.

Getty Images Barron Trump, Sohn von Donald Trump

Getty Images Barron Trump, Mai 2024

Getty Images Donald Trump und Barron Trump, November 2024