Schickte Donald Trump junge Mädchen an Jeffrey Epstein?

Ein Bericht des Wall Street Journal sorgt für Wirbel: Demnach sollen Ende der Neunzigerjahre und Anfang der Nullerjahre junge Frauen aus dem Spa von Donald Trumps (79) Privatklub Mar-a-Lago in Palm Beach regelmäßig für Hausbesuche zu Jeffrey Epstein (†66) geschickt worden sein, um dort Massagen, Maniküren und andere Behandlungen anzubieten. Das Weiße Haus reagierte nun – und wies die Darstellung zurück. Pressesprecherin Karoline Leavitt sagte dem US-Portal TMZ: "Es ist beschämend, dass das 'Wall Street Journal' seine einst so angesehene Zeitung dazu missbraucht, Falschinformationen und Unterstellungen zu verbreiten, um Präsident Trump zu verleumden und von seinem historisch erfolgreichen ersten Amtsjahr abzulenken."

Das Wall Street Journal stützte sich auf frühere Angestellte von Donalds Privatclub und aus Jeffreys Umfeld, die berichteten, die Praxis der Hausbesuche habe sich über Jahre hingezogen, obwohl sich Mitarbeiterinnen intern vor Jeffreys anzüglichem Verhalten gewarnt hätten. Der Bruch zwischen beiden Männern soll demnach 2003 erfolgt sein, nachdem eine 18-jährige Kosmetikerin von einem Termin bei Jeffrey zurückkehrte und schilderte, er habe sie bedrängt. Donald selbst hatte bereits 2025 auf einem Flug mit der Präsidentenmaschine gegenüber Reportern erklärt, Jeffrey aus seinem Club verbannt zu haben, weil dieser Mitarbeiterinnen "abgeworben" habe. Donalds Pressesprecherin betonte weiter: "Egal wie oft diese Geschichte erzählt und wiederholt wird, die Wahrheit bleibt: Präsident Trump hat nichts falsch gemacht und Jeffrey Epstein aus Mar-a-Lago verwiesen, weil er ein Widerling war."

Die Verbindungen zwischen dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey und Donald beschäftigen die Öffentlichkeit schon länger. Beide bewegten sich in den gleichen exklusiven Kreisen, feierten in den Neunzigern auf denselben Partys in Florida und New York und pflegten zeitweise einen lockeren privaten Umgang. Donald betont heute, er habe von Jeffreys kriminellen Machenschaften nichts gewusst. Während gewaltige Aktenberge zu Jeffreys Missbrauchsring nach und nach ausgewertet und veröffentlicht werden, bleibt vor allem eines im Fokus: die Frage, wie eng einzelne Weggefährten dem Unternehmer wirklich standen.

Getty Images Fotografie von Donald Trump und Jeffrey Epstein an Busstation in London, 2025

Imago US-Präsident Donald Trump am 11. September 2025

Imago Jeffrey Epstein und Michael Jackson bei einem Treffen in einem privaten Innenraum