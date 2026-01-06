Paulina Ljubas erklärt möglichen Grund für "extremes Down"

Paulina Ljubas (29) hat offen über die möglichen Ursachen eines Rückfalls in ihrem Kampf mit Depressionen im vergangenen Jahr gesprochen. In einer Fragerunde auf Instagram erklärte die Reality-Bekanntheit, dass sie 2025 ihre eigenen Grenzen nicht respektiert habe. "Ich habe mich selbst zu vielen Situationen ausgesetzt, von denen ich eigentlich hätte wissen müssen, dass sie mir zu viel werden", erklärte sie ihren Fans. So habe sie an mehreren aufeinanderfolgenden Drehs teilgenommen, obwohl sie aus Erfahrung wusste, wie erschöpft sie sich nach einer Showteilnahme fühlt. Auch der starke Hass im Netz sowie die Tatsache, dass sie ihre Familie und Freunde über lange Zeit kaum gesehen hatte, hätten zu dieser belastenden Phase beigetragen.

Paulina reflektierte auch, was sie aus dieser schwierigen Zeit gelernt habe. Die Content Creatorin betonte, dass es wichtig sei, in Zukunft darauf zu achten, was ihr noch guttut und was nicht. Sie erklärte, dass sie sich selbst zu viel abverlangt habe, was letztlich zu ihrem "extremen Down" geführt habe. Dieses persönliche Eingeständnis scheint Teil ihres Weges der Heilung zu sein, auf dem sie versucht, ein Gleichgewicht zwischen Beruf und Privatem zu finden. "Arbeit ist halt Arbeit, aber das ist nicht der Sinn des Lebens", fasste sie zusammen.

Bereits Mitte Dezember hatte Paulina ihren Kampf mit Depressionen öffentlich gemacht und offenbart, dass sie zu diesem Zeitpunkt unter einem schweren Rückfall litt. In einem bewegenden Instagram-Post berichtete die Influencerin davon, dass sie die Krankheit schon seit ihrem 16. Lebensjahr begleite. "Meine Gedanken und Gefühle sind wie ein Gas, das mich zu ersticken versucht", schrieb sie damals. Sie schilderte auch die Symptome, die sie im Alltag belasten: Schlafstörungen, Albträume, Antriebslosigkeit und Appetitlosigkeit.

