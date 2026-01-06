Skandal: Plant Ex-Prinz Andrew Umzug in den Nahen Osten?

Ex-Prinz Andrew (65) steht vor einem radikalen Neuanfang: Der in Ungnade gefallene Royal muss die luxuriöse Royal Lodge bei Windsor räumen und denkt laut einem neuen Enthüllungsbuch offenbar sogar über einen Umzug in den Nahen Osten nach. Hintergrund sind die erneuten Schlagzeilen um seine Verbindungen zu Jeffrey Epstein (†66) und die drastische Entscheidung von König Charles (77), seinem Bruder die verbliebenen royalen Titel und Ehren zu entziehen. Statt des bisherigen 30-Zimmer-Anwesens soll Andrew zwar zunächst ein deutlich bescheideneres Haus auf dem Anwesen von Sandringham bekommen – doch ob er dort wirklich bleiben will, scheint alles andere als sicher.

Der royale Biograf Robert Jobson erklärt im Gespräch mit dem Magazin People, dass Bahrain ein mögliches Ziel sein könnte. Er verweist dabei auf ein jüngstes Treffen von König Charles mit dem Herrscher des Golfstaates: "Der König traf neulich den König von Bahrain. Man weiß nie – es könnte ein Ort sein, an dem Andrew als zweiter Sohn von Queen Elizabeth Anerkennung findet, statt dieses Image zu haben." Andrew habe in der Vergangenheit viele geschäftliche Kontakte in Bahrain gepflegt, zudem sei ein Rückzug in den Nahen Osten nicht ohne Vorbild: Auch Spaniens Ex-König Juan Carlos (88) lebe nach seinen Skandalen in Abu Dhabi. Der Autor Andrew Lownie, dessen Buch "Entitled" in Großbritannien ein Bestseller wurde, hält die Region ebenfalls für wahrscheinlich. "Er mag den Gedanken nicht, auf dem Anwesen von Sandringham zu leben, ich glaube, er will irgendwohin, wo er vor allem davonlaufen kann", mutmaßt der Autor.

Obwohl der Epstein-Skandal derzeit wie eine dunkle Wolke über Andrew schwebt, konnte der ehemalige Royal zuletzt einen kleinen Erfolg feiern. Die Londoner Metropolitan Police hatte vor drei Wochen bekanntgegeben, dass sie nach einer erneuten Prüfung keine weiteren Maßnahmen gegen Andrew einleiten werde. Ein Sprecher der Behörde erklärte laut The Guardian: "Wir haben keine zusätzlichen Beweise für kriminelle Handlungen oder Fehlverhalten gefunden." Damit waren die Ermittlungen zu den Anschuldigungen, Andrew habe einst Sicherheitskräfte angewiesen, persönliche Daten von Virginia Giuffre (†41) auszuforschen, offiziell eingestellt.

Imago Andrew Mountbatten-Windsor besucht die Murdoch University in Perth am 2. Oktober 2019

Getty Images Andrew Mountbatten-Windsor, September 2025

Getty Images Andrew Mountbatten-Windsor, 2025