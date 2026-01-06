Ice Spice heizt Dating-Gerüchte mit Basketball-Star an

Ice Spice (26) sorgt in New York für Gesprächsstoff: Die Rapperin wurde am Sonntagabend in Loosie’s im Stadtteil Lower East Side eng an eng mit Basketball-Profi Michael Porter Junior gesehen. Gegen 23:30 Uhr trafen die beiden laut Page Six gemeinsam mit Freundinnen und Freunden im Club ein und blieben bis etwa 2 Uhr. Augenzeugen berichten, dass die Musikerin und der Brooklyn-Nets-Forward dicht beieinander saßen, sich ins Ohr flüsterten und sie zeitweise den Arm um ihn legte. Offiziell ist nichts bestätigt, doch der Auftritt befeuert die Spekulationen deutlich – und lässt nach dem Liebes-Aus mit NFL-Star Sauce Gardner viele Fans aufhorchen.

Schon wenige Tage zuvor soll es zwischen den beiden heftig gefunkt haben: Michael war bei der großen Geburtstagsparty der "Barbie World"-Rapperin im PHD Rooftop Lounge an Silvester dabei, wo laut Page Six 1942-Tequila floss und das Duo "sehr verliebt" gewirkt haben soll. Bereits im November hatten Fans erste Hinweise gesammelt, nachdem der Sportler ein Foto postete, auf dem eine Frau mit rotem Schmetterlings-Tattoo am Unterarm zu sehen war – ein Detail, das zu dem Tattoo von Ice Spice passt. Kurz darauf tauchte die Musikerin bei einem Nets-Spiel gegen die Boston Celtics am Spielfeldrand auf. Weder das Team der Rapperin noch das Umfeld des Forwards wollten die Gerüchte auf Anfrage des Promiportals kommentieren.

Privat blickt Ice Spice auf bewegte Monate zurück. Im Podcast "Baby, This is Keke Palmer" erklärte sie im Herbst, dass die Beziehung zu Sauce Gardner beendet sei: "Es war schön. Es war süß. Wir sind noch Freunde. Wir haben einfach gedatet", zitierte sie "Page Six". Mit dem NFL-Profi war sie seit Frühjahr 2024 verbunden, öffentlich machten sie es im April 2025, später folgten Trennungsgerüchte. Michael wiederum war in der Vergangenheit mit Schauspielerin Madison Pettis liiert. Abseits der großen Bühnen zeigt sich die Rapperin gern im engen Kreis, feiert mit Freundinnen und hält intime Momente meist diskret – genau so, wie es auch in dieser Nacht in Loosie’s wirkte.

Getty Images Ice Spice, Rapperin

Getty Images Michael Porter Jr. dribbelt für die Brooklyn Nets gegen die Miami Heat im Barclays Center, New York, 18. Dezember 2025

Getty Images Ice Spice bei den BET Awards 2024