Vanessa Nwattu ist von Liebe und Vorbildfunktion überfordert

Reality-Star Vanessa Nwattu (25) meldet sich nach dem Finale von Temptation Island VIP mit einem ausführlichen Statement auf Instagram zu Wort – und lässt ihre Follower ganz nah an ihre Gefühlswelt heran. In einer Story erklärt sie: "Ich melde mich jetzt nach diesem ganzen Spektakel rund um das finale Lagerfeuer auch mal bei euch. Ich muss sagen, mir fällt es super schwer, gerade die richtigen Worte für all das zu finden. Ich bin in erster Linie erst mal froh, dass ihr wisst, dass ich diejenige war, die sich getrennt hat." Sie betont, wie viel Kraft es sie gekostet habe, in ihrer Entscheidung standhaft zu bleiben, die toxische Beziehung zu ihrem Ex-Verlobten Aleksandar Petrovic (34) zu beenden, und sich nicht von den Geschehnissen manipulieren zu lassen. Die Resonanz ihrer Fangemeinde, die sie für ihre Stärke und Entschlossenheit feiert, überfordere sie jedoch. Mit gemischten Gefühlen spricht sie von Dankbarkeit und der Herausforderung, mit einer neu gewonnenen Vorbildrolle umzugehen.

Vanessa beschreibt, wie sehr sie der massive Zuspruch seit dem Finale bewegt – und gleichzeitig überfordert. Immer wieder liest sie Nachrichten wie "Du bist ein Vorbild" oder "Du warst so stark" vor und erzählt, dass Zuschauer ihre Beziehung als "Vorzeigemodell einer toxischen Beziehung" einordnen und in ihrer Entscheidung, sich zu trennen, die Anleitung sehen, sich daraus zu lösen. "Ich bin ehrlich gesagt total überfordert mit dieser ganzen Resonanz", gesteht sie in ihrer Story und erklärt, dass sie die vielen Nachrichten erst einmal sacken lassen müsse. Dennoch kündigt Vanessa an, dass das Thema mit dem Finale noch lange nicht abgeschlossen sei. In der Wiedersehenssendung, die erst vor wenigen Wochen aufgezeichnet wurde, werde es Antworten auf viele offene Fragen geben, unter anderem darauf, wie es den Paaren nach dem Format ergangen ist. Konkrete Details dürfe sie zwar noch nicht verraten, aber sie verspricht: Einige Zuschauer werden "ziemlich staunen".

Vanessa erzählt, dass sie den großen Zuspruch als Auftrag versteht: Sie wolle künftig offen über ihre Sicht auf toxische Dynamiken und den Weg aus einer ungesunden Beziehung sprechen, besonders über die emotionalen Stolpersteine. "Ich hätte niemals damit gerechnet, dass ich – traurigerweise über so ein Thema – einmal ein Vorbild für viele von euch sein würde. Umso stolzer macht es mich natürlich, dass ich viele von euch ermutigen kann, selbst mutig zu sein, stark zu sein und den eigenen Wert wieder zu erkennen. Und sich nicht unter Wert zu verkaufen oder respektloses Verhalten zu dulden – unter dem Vorwand der Liebe", beschreibt Vanessa ihre Gefühle näher. In den vergangenen Wochen hatte sie bereits angedeutet, wie tief der Bruch in der Beziehung saß und wie sehr sie die Ereignisse persönlich belastet haben. In einem langen Statement teilte sie kürzlich gegen Ex Aleks aus und schilderte ihre Emotionen. Nun richtet sie den Blick nach vorn, will Erfahrungen teilen und hofft, die Kraft, die ihr ihre Community schenkt, an sie zurückgeben zu können.

IMAGO / Reichwein Vanessa Nwattu, Realitystar

RTL Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu beim finalen Lagerfeuer von "Temptation Island VIP"

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, Influencerin und TV-Persönlichkeit