Oben ohne: Samira Yavuz ist auf dem Cover des Playboy

Samira Yavuz (32) ist das neue Covergirl des Playboy – und sorgt schon vor dem Erscheinen der Ausgabe für reichlich Gesprächsstoff. Das Magazin heizt die Vorfreude auf Instagram mit ersten Clips und Fotos an, die Samira in Südafrika beim Titelshooting zeigen. Zu sehen ist die Reality-Bekanntheit in knappen Bikinis und verführerischer Spitze. In einem kurzen Video lässt sie sogar ihr Oberteil fallen. Samira selbst sagt in dem Clip: "Ich habe die Anfrage vom Playboy angenommen, weil es wirklich auch so ein kleiner Traum ist von mir. Ich habe mir gedacht, 'Samira, wenn du einmal aufs Cover vom Playboy kommst, dann hast du es geschafft'. Und wieso sollte ich da nein sagen?"

Nach turbulenten Monaten in ihrem Privatleben hat Samira das Angebot des Männermagazins offenbar als ganz besonderen Moment für sich genutzt. Im Interview sprach sie offen darüber, dass sich ihr Leben nach der Trennung von ihrem Mann Serkan Yavuz (32) verändert habe. "Für ihn wäre der Gedanke, seine Frau nackt in einem Magazin zu sehen, eine absolute Katastrophe gewesen", verrät sie in der deutschen Ausgabe des Playboy. Die Mutter zweier Töchter hat mittlerweile einen anderen Blick auf die Dinge: "Jetzt erst recht." Mit den Bildern wolle sie ihre Freiheit und Unabhängigkeit feiern.

Unter dem Instagram-Post überschlagen sich derweil die Reaktionen: "Wow, wie du strahlst. Einfach mega, damit hat, glaube ich, keiner gerechnet", schwärmt ein Fan. "Heiß, heißer, Samira. Wow, wie wunderschön du bist – ich weiß jetzt schon, die Bilder werden Weltklasse", heißt es in einem weiteren Kommentar. "Ein Erfolg nach dem nächsten! Sei dir vom Herzen gegönnt", schreibt eine weitere Followerin. Auch Kolleginnen aus der Reality-Welt zeigen Flagge: Rebecca Ries, Katharina Wagener (30) und Vanessa Nwattu (25) schicken Glückwünsche, Flammen- und Herz-Emojis inklusive.

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz auf dem Oktoberfest 2025

Instagram / serkan_yavuz Samira und Serkan Yavuz im Oktober 2024

IMAGO / Future Image Samira Yavuz, TV-Bekanntheit