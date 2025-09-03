Korb von Viki: Jonny vergießt bei AYTO bittere Tränen

Jonny Jaspers (32), bekannt aus der beliebten Show "Are You The One – Reality Stars in Love", suchte nach seinem perfekten Match und hatte dabei ein besonderes Auge auf Viki und Antonia geworfen. Die Spannung erreichte ihren Höhepunkt, als Viki und Jonny ein Vieraugengespräch führten, in dem Viki ihm eröffnete, dass sie eine Anziehung zu Sidar spüre und es bereits zu einem Kuss zwischen den beiden gekommen sei. Die Offenbarung traf Jonny schwer, der die Zuneigung von Viki sehr geschätzt hatte, aber nun mit der Realität konfrontiert wurde, nur als Freund gesehen zu werden.

Jonny, überrascht und sichtlich enttäuscht von Vikis Geständnis, reagierte emotional. "Ich verstehe nicht, warum sie mit allen flirtet, nur nicht mit mir", äußerte sich der Reality-Star, bevor er im Interview in Tränen ausbrach. Der nachdenkliche Jonny, der zu Beginn der Show voller Hoffnung auf der Suche nach Liebe war, fühlt sich nun als Außenseiter in der bunt gemischten Gruppe. Er empfindet die Situation als äußerst schwierig und hat das Gefühl, dass die weiblichen Teilnehmer ihn wenig beachten.

Jonny ist dafür bekannt, in seinen Beziehungen stark auf seine Emotionen zu hören und sie auch offen zu zeigen. Dass es in der Show für ihn bisher nicht wie erhofft läuft, setzt ihm schwer zu. Für Jonny ist die Zurückweisung besonders schwierig zu verkraften, da er sich stets bemüht, eine echte Verbindung zu seinen Mitstreiterinnen aufzubauen. Während er normalerweise für sein unbeschwertes Wesen und seinen Humor bekannt ist, zeigt er sich nun von seiner verletzlichen Seite. Auch wenn es in der Liebe aktuell kompliziert ist, bleibt für Jonny die Hoffnung, dass sich das Blatt vielleicht doch noch zu seinen Gunsten wendet.

RTL / Frank Beer Jonny Jaspers, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat

RTL / Frank Beer "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidaten Viki

Instagram / jonnyjaspers Jonny Jaspers, "Prominent getrennt"-Kandidat

