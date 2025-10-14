Neues Streitobjekt: Désirée Nick nimmt "K11"-Star ins Visier

In der achten Folge von Promi Big Brother hat es heftig gekracht: Désirée Nick (69) und Michael Naseband (60) gerieten vor laufenden Kameras aneinander. Auslöser war eine Bemerkung der Entertainerin, die feststellte: "Viele Leute nehmen sich viel zu ernst." Der K11-Star reagierte ohne Zurückhaltung mit: "Du gehörst auch dazu." Das ließ Désirée nicht auf sich sitzen und entgegnete empört: "Ich?! Du hast überhaupt gar keine Ahnung!" Die Diskussion eskalierte weiter, als Michael klarstellte: "Ich lasse mir meine Meinung nicht nehmen, da kannst du so viel reden, wie du willst. Für mich bist du hier schwierig."

Auch diese Bemerkung ließ die 69-Jährige nicht unbeantwortet. "Mit mir und so viel Präsenz bist du wahrscheinlich überfordert", schätzte sie. Nach dem hitzigen Disput ließ Désirée ihrem Ärger freien Lauf und suchte das Gespräch mit Harald Glööckler (60), um über Michael zu lästern. Dabei fanden die beiden deutliche Worte über den Schauspieler. "Dem hab ich einen Einlauf gegeben, da wurde er sauer. Ich finde, der Mann ist nicht sehr charmant, nicht galant. Er ist ziemlich tölpelhaft", erklärte die ehemalige Dschungelkönigin. Der Modedesigner schien ihr zuzustimmen und fügte hinzu: "Der hat so Komplexe."

Zwischenmenschliche Spannungen sind für Désirée nichts Neues, da sie für ihre pointierten Kommentare und Konflikte in solchen Formaten bekannt ist. Michael, bekannt aus "K11 – Kommissare im Einsatz", gilt hingegen als eher bodenständig und ist nicht oft Teil von Kontroversen in der Öffentlichkeit. Die explosive Interaktion zwischen den beiden scheint insbesondere zwei starke Charaktere gezeigt zu haben, die in ihren Ansichten und Umgangsformen kaum weiter voneinander entfernt sein könnten. Ob die Spannungen anhalten, bleibt abzuwarten – die Show liefert jedenfalls genügend Stoff für hitzige Debatten.

Joyn / Marc Rehbeck, Joyn / Marc Rehbeck Collage: Désirée Nick und Michael Naseband

Joyn Michael Naseband bei "Promi Big Brother" 2025

Joyn Désirée Nick und Harald Glööckler bei "Promi Big Brother" 2025